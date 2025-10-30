PGA TOUR 2K25: Season 4 sorgt für Chaos auf den Grüns!

Die Season 4 von PGA TOUR 2K25 erscheint heute und bringt eine Reihe neuer Anpassungsgegenstände mit sich, die jedem Kammer-Jäger bekannt sein dürften.

Die Ranglisten werden zurückgesetzt und es gibt brandneue Belohnungen zu verdienen. Außerdem werden aufmerksame Spieler weiterhin mit Locker-Code-Dienstagen und Twitch Drops belohnt.

Im Laufe der Season 4 werden eine Reihe neuer freischaltbarer und verdienbarer Clubhouse Pass-Inhalte, ein neuer Schlagtyp, eine neue Ausrüstungs-Evolutionsstufe, festliche Inhalte passend zur Weihnachtszeit und vieles mehr eingeführt.

In PGA TOUR 2K25 Season 4 herrscht Chaos, da eine Vielzahl brandneuer Vault Collection-Beute über den Clubhouse Pass, Ranglistentouren, Ranglisten-Matchmaking-Belohnungen und den PGA TOUR Superstore erhältlich ist.

Die Vault Collection-Bekleidung und -Ausrüstung, die über die kostenlosen Stufen des Clubhouse Passes dieser Season erhältlich ist, umfasst die außergewöhnliche Ripper-Gesichtsmaske, Hosen, Stiefel, fingerlose Handschuhe und ein Tanktop.

Die Premium-Stufen bieten die Möglichkeit, die bekannte Bandit-Gesichtsmaske, den futuristischen Plasma Driver und Sublime Complex Root Putter, Melee Practice Golfball und vieles mehr freizuschalten.

Spieler, die die kostenlose Stufe 25 erreichen, können einen neuen Schlagtyp, den Power Approach, verdienen, und Premium-Stufen-Spieler erhalten außerdem Zugang zu zusätzlichen Power Approach-Stat-Boosts, die in den kostenlosen Stufen nicht verfügbar sind, sowie zum limitierten ST-G Titanium Mizuno Wood, der auf Stufe 100 freigeschaltet werden kann. Thematische Quests und neue, kostenlose Themenplätze werden ebenfalls im Laufe der Season verfügbar sein.