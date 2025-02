PGA TOUR 2K25: Überraschungs-Demo bringt den First Look

Spielt PGA TOUR 2K25 jetzt mit der First Look Demo!

Golf-Fans, die ihre virtuellen Abschläge in PGA TOUR 2K25 perfektionieren möchten, können ab sofort mit der kostenlosen First Look Demo loslegen!

Diese Überraschungs-Demo gibt einen exklusiven Vorgeschmack auf den kommenden Teil der renommierten Golf-Simulationsreihe von HB Studios. First Look ist jetzt für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar.

Spieler können erste Eindrücke von Mein SPIELER, Local Match Play, Training sowie Quests sammeln.

First Look enthält:

Mein SPIELER-Anpassung: Spieler können bis zu drei Mein SPIELER-Builds erstellen, um den perfekten Spielstil zu finden und ihren Mein SPIELER von OVR 65 auf 70 zu verbessern. Anpassungsmöglichkeiten umfassen das Aussehen, Frisur und Körpertyp, Archetypen, Leistungswerte sowie ausgewählte Ausrüstung und Kleidung;

Local Match: Die Back Nine des TPC Scottsdale sowie die WM Phoenix Open stehen zur Verfügung, um die Fähigkeiten der Mein SPIELER zu testen;

Training: Der vollständige Trainingsmodus ist freigeschaltet und bietet die gleichen Lernerfahrung wie im Hauptspiel;

Quests: Für die Einführung und Skill-Entwicklung der Spieler durch verschiedene Herausforgerunden.

Die Fortschritte der Spieler werden von First Look in die Vollversion übernommen. Käufer, die die PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition oder PGA TOUR 2K25 Legend Edition vorbestellen, erhalten bis zu sieben Tage früheren Zugang und können bereits ab Freitag, dem 21. Februar 2025, loslegen. Das Spiel erscheint weltweit am Freitag, den 28. Februar 2025.

PGA TOUR 2K25 wurde von der USK mit der Altersfreigabe 0 freigegeben.