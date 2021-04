Phantasy Star Online 2: New Genesis: MMORPG erscheint im Juni 2021

SEGA plant mit einer Veröffentlichung von Phantasy Star Online 2: New Genesis im Juni 2021.

Wie SEGA in einem kürzlich veranstalteten Livestream bekannt gab, wird Phantasy Star Online 2: New Genesis im Juni 2021 weltweit erscheinen.

Zuvor haben Fans die Möglichkeit vom 14. Bis 16. Mai an einer PC-exklusiven Closed Beta teilzunehmen, deren Registrierungsphase bereits gestartet wurde. Die Plätze sind begrenzt und werden nach Verfügbarkeit vergeben. Wie ihr euch die Möglichkeit einer Teilnahme an der Beta sichern könnt, erfahrt ihr hier.

Beta-Teilnehmern wird es möglich sein eine Vielzahl an Belohnungen zu ergattern, welche durch gewisse Leistungen während der Beta freigeschaltete werden können. Diese werden nach dem offiziellen Start der Vollversion von Phantasy Star Online 2: New Genesis von SEGA an die jeweiligen Spieler verteilt.

Phantasy Star Online 2: New Genesis unterzieht viele Aspekte von Phantasy Star Online 2 einer Überarbeitung und wird eigenständig neben der Basisversion existieren. Charaktere können für beide Versionen genutzt werden, Fortschritte in den Spielen sind weitestgehend unabhängig voneinander.