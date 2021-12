Phantasy Star Online 2: New Genesis: Neue Region und Inhalte enthüllt

Phantasy Star Online 2: New Genesis hat mit den Dünen von Retem eine neue Region bekommen, außerdem wurden neue Inhalte enthüllt.

Sandstrom Requiem wurde veröffentlicht und Retem ruft! Phantasy Star Online 2 New Genesis hat eine neue Region und aufregende neue Inhalte enthüllt. Ihr könnt euren ARKS-Verteidiger auf Stufe 35 leveln und die neuen Klassenfertigkeiten und Elementartechniken ausprobieren. Fordert euch in den neuen Trainia- und Battledia-Trainingseinrichtungen heraus, erkundet das neue Titel-Feature, bekämpft neue Feinde, erwerbt neue Items und löst neue Story-Aufgaben.

Level steigern und Fähigkeiten verbessern

Um die neuen Feinde und Aufgaben, die euch in Retem erwarten, bewältigen zu können, braucht ihr mehr Kraft, und es gibt keinen besseren Weg, dies zu erreichen, als in eurer Lieblingsklasse aufzusteigen und ein paar neue Klassenfertigkeiten oder Techniken zu erlangen. Die Stufenobergrenze wurde auf 35 angehoben und alle Klassen erhalten eine neue Klassenfertigkeit! Einige dieser Fertigkeiten machen die Klassen auf dem Schlachtfeld viel tödlicher.

Die Machtklasse erhält außerdem ein starkes Upgrade in Form von Technikbeherrschung, die den Schaden erhöht, den die Macht mit allen Techniken an besiegten Feinden verursacht. Außerdem wurden neue Elementartechniken hinzugefügt! Jetzt können nicht nur Feuer, Eis und Blitz dem Rausschmeißer, Techter oder der Macht zur Verfügung gestellt werden, sondern auch Wind, Licht und Dunkelheit.

Kämpft euch durch

Es gibt zwei neue Battledia für ARKS, in denen ihr trainieren könnt: Battledia: Gelb, Retem Troopers, und Battledia: Violett, Retem-Verwüster! Schließt euch mit euren Allianzmitgliedern oder Freunden zusammen, um großartige Erfahrungen und Verbesserungsmaterialien zu sammeln! Battledia kann durch bestimmte Auslöserportale erreicht werden, indem ihr fünf der entsprechenden B-Trigger benutzt. Ihr könnt sogar einige seltene Beute ergattern!

Erhaltet einen Titel

Das Titelsystem hat Einzug in NGS gehalten! Erwerbt verschiedene Titel und erhaltet Star Gems. Diese können für kosmetische Gegenstände aus der SG-Rubbellos-Kollektion oder im SG-Shop im Spiel verwendet werden, um Premium-Features freizuschalten, wie z.B. ein Mission Pass Gold Ticket oder Materiallager.

Seltene Drops

Neben einer neuen Region hat ARKS auch einige neue Waffenserien entdeckt. Mehrere 5-Sterne-Raritäten-Waffenserien sind im Anmarsch, und ihr könnt herausfinden, welche Serie für euren Spielstil und eure Klasse am besten geeignet ist. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück farbige Varianten von Waffen aus einigen dieser Serien finden, die bei der Ausführung von Aktionen eine andere Grafik aufweisen. Natürlich müsst ihr euch vor den neuen Feinden schützen, daher wird es auch 5-Sterne-Raritäten-Rüstungen und neue Augments geben.

Die Einführung der Option „Voreingestellte Fertigkeiten hinzufügen“ im Gegenstandslabor ist besonders spannend. Anstatt bei der Verbesserung einer neuen Waffe mit einer voreingestellten Fertigkeit ganz von vorne anzufangen, könnt ihr eine voreingestellte Fertigkeit an eure bereits verbesserte Waffe anheften. Ihr könnt mehr Macht erhalten, indem ihr weniger Verbesserungsmaterialien und N-Meseta ausgeben müsst.

Zeit für die Geschichte

Wenn ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen habt (Kapitel 1), werdet ihr mit der Erkundung der neuen Region Retem beauftragt. Ihr müsst euch durch die trostlosen Dünen auf der Suche nach Oasen und Zivilisationen bewegen und dabei DOLLS-Einheiten eliminieren. In Retem City angekommen, solltet ihr genau hinhören, was um euch herum gesagt und gesungen wird. Die Bewohner der Stadt haben einige Nebenaufgaben, bei denen sie Hilfe brauchen, und ihr seid genau der Verteidiger, den sie brauchen. Zufälligerweise sind in Retem City sogar einige ARKS-Ausbilder stationiert, von denen einer zeitlich begrenzte Aufgaben für fortgeschrittene ARKS-Verteidiger bereithält.

Schaut euch jetzt den Sandstrom Requiem Trailer zu Phantasy Star Online 2: New Genesis an: