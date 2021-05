Phantasy Star Online 2: New Genesis: Roadmap 2021 Live-Stream angekündigt

Ein Live-Stream am 25. Mai zeigt Roadmap für die Zeit nach dem Launch von Phantasy Star Online 2: New Genesis.

Nachdem die geschlossene Beta für Phantasy Star Online 2: New Genesis vorüber ist, zeigt Sega nächste Woche Dienstag, dem 25. Mai in einem YouTube-Livestream eine Vielzahl an neuen Informationen zu ihrem Spiel.

In diesem wollen sie die Roadmap für die Zeit nach dem Launch des Spiels im Juni 2021 darlegen. Als eigenständige Instanz, die neben dem Hauptspiel läuft, lädt Phantasy Star Online 2: New Genesis in eine große Open World zum Erkunden ein. Neue DOLLS, ALTERS und FORMERS Gegner seht ihr euch genauso gegenüber, wie auch besonders starke Widersacher wie Gigantix, die nur mit mehreren Party-Mitgliedern erledigt werden können.