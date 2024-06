Phantasy Star Online 2: New Genesis: So wird der zwölfte Geburtstag gefeiert

So wird Anfang Juli der zwölfte Geburtstag von Phantasy Star Online 2 New Genesis gefeiert.

SEGA hat eine neue NGS Headline veröffentlicht, ein Programm, das die Spieler über die Gegenwart und Zukunft von Segas Free-to-Play-Online-Action-RPG Phantasy Star Online 2 New Genesis informiert, mit Informationen über den aktuellen Betrieb, zukünftige Updates und Kampagnen.

Die neuste NGS Headline enthüllte die Details der Super Phantasy Festival-Kampagne, des Ultra PSO2 Day, Line Strike und mehr.

Aufzeichnung der NGS Headline:

Super- Phantasy-Festival

Ab dem 3. Juli wird Phantasy Star Online 2 New Genesis eine fabelhafte Super Phantasy Festival-Kampagne veranstalten, um das 12-jährige Jubiläum von PSO2 zu feiern.

Central City wird beleuchtet sein und die Region Mags wird mit besonderen Dekorationen geschmückt sein. Zur Feier des 12. Jahrestages kommen die Ceremo Rappies, die überall auf Halpha auftauchen.

Vom 3. Juli bis zum 31. Juli wird es jede Woche eine Reihe von Aktionen geben, bei denen die Spieler wertvolle Geschenke erhalten und in den Genuss erhöhter Raten kommen können.

Für dieses saisonale Ereignis wird die Navigatorin Xiandy ihr Sommerkleid anziehen. Xiandy untersucht die Bewegungen der Feinde, die in Halpha spawnen, und den mysteriösen Organismus, der als Lillipan bekannt ist und nur in dieser Zeit auftaucht.

Hört euch an, was sie zu sagen hat, und helft ihr. Besuche Xiandys saisonalen Punktetauschladen, um einen Hariette & Manon – 12th Anniv. Stempel, Verstärkungskapseln, die für Duell-Quests nützlich sind, und mehr zu erhalten.

Außerdem gibt es N-EX-Cubes und Gegenstände für Tech Arts Customization. Versucht euer Glück mit Super Phantasy Festival SP Rubbellosen und zieht spezielle Rubbellose, die nur während dieser Zeit erhältlich sind.

Obendrein sind die Waffen der neuen 9-Sterne-Rarität Liuxtra-Serie, die im Exchange Shop erhältlich sind, bereits mit +90 Enhancement Lv. sowie Sezun Twelceremofiv und LC Augments ausgestattet, was sie zu kampftauglichen Waffen macht!

Schließt zeitlich begrenzte Aufgaben und Titelaufgaben ab, um N-Master Cubes, Arms Refiner II und das * Liuxtra Almati Weapon Camo zu erhalten.

In Verbindung mit dem Super Phantasy Festival veranstaltet PSO2: NGS die 100 Millionen EXP! Schnellfeuer-Trainingskampagne für Anfänger und wiederkehrende Spieler am 3. Juli.

Die Spieler erhalten N-EXP +100.000.000, wenn sie mit einer beliebigen Klasse Level 20 erreichen. Mit dieser Menge an N-EXP können sie sofort von Stufe 20 auf Stufe 87 aufsteigen!

Neue und wiederkehrende Spieler sind eingeladen, ihre Charaktere schnell hochzuleveln und neue Inhalte auszuprobieren!

Ultra PSO2-Tag

Der Ultra PSO2 Day findet am 1. Juli statt und bietet unendliche Bursts! Sieben Tage lang können sich die Spieler über luxuriöse Geschenke und +200% Boosts für die Rare Drop Rate und Drop Item Preset Skill Rate freuen.

Außerdem wird ab dem 21. Juli in PSO2: NGS einen Premium-User-exklusiven Ultra PSO2 Day! Die Spieler können bis zu 150 Mal pro Tag 10 kostenlose SG-Scratch-Tickets ziehen, und das bis zu 150 Mal!

Die Spieler sollten diese Gelegenheit nutzen, um Avatar-Items und Support-Items zu erhalten, die für Verbesserungen nützlich sind.

Während dieser Zeit findet auch die Super Casino-Kampagne statt. Spieler können jede Woche Casino-Münzenpässe als Geschenk erhalten, indem sie sich einfach in einen PSO2-Block einloggen.

Die Anzahl der SG, die sie am Preisumtauschschalter im Casino-Bereich eintauschen können, wird ebenfalls deutlich erhöht!

Line Strike

Ab dem 10. Juli könnt ihr eure Gegner im Kartenspiel Line Strike, einem neuen Community-basierten Inhalt, besiegen.

Um mit Line Strike zu beginnen, sprecht mit dem NPC Victoria in Central City. Sie wird euch alles darüber erzählen! Nehmt Victorias Nebenaufgabe an, um eine praktische Einführung in die Grundregeln des Spiels zu erhalten.

Spieler können auch Karten-Scratch-Gutscheine erhalten, indem sie Line Strike-bezogene zeitlich begrenzte Aufgaben und Titelaufgaben erfüllen. Sammelt Karten-Scratch-Gutscheine, um Karten-Scratch-Tickets zu ziehen und neue Karten zu verwenden, um euer Deck zu stärken.

In Line Strike gibt es verschiedene Kampfmodi:

NPC-Kampf – perfekt zum Üben und Testen eurer Fähigkeiten

Ranglisten-Kampf – tretet gegen Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten an

Unranked Battle – stürzt euch in ein Spiel, ohne euch Gedanken darüber zu machen, wie es sich auf eure Bewertung auswirken wird.

Freies Gefecht – kämpft gegen einen Gegner eurer Wahl, unabhängig von eurer Spielstärke.

Ihr könnt euch auch die Wiederholungen eurer vergangenen Kämpfe ansehen und die Kämpfe anderer Spieler beobachten. Passt den Line Strike-Kampfbildschirm an, indem ihr Kartenhüllen und Spielmatten einrichtet, und genießt Line Strike auf eurem Lieblingskampfbildschirm.

Mit der Einführung von Line Strike haben die Spieler auch Zugang zu einem neuen Bauteil, dem Line Strike-Spielbrett.

Dieses Bauteil verfügt über eine eingebaute Funktion, die automatisch einen freien Line Strike-Kampf startet, wenn sich zwei Spieler an das Brett setzen.

Zeigt, dass ihr spielen wollt, indem ihr auf einem der Stühle Platz nehmt, und wartet, bis ein Gegner dazukommt. Es wird auch einen offiziellen Kreativbereich geben, der mit vielen Line Strike-Spielbrettern ausgestattet ist. Hier könnt ihr Gegner finden und euch mit Freunden treffen.

Zeitlich begrenzte Suche: Der zweihörnige Rabe aus dem Jenseits

Macht euch bereit für die neue zeitlich begrenzte Quest: Der doppelhörnige Rabe aus dem Jenseits. Bei dieser Quest handelt es sich um eine progressive Herausforderung, bei der ARKS versuchen, den Ruinus-Bossfeind Ruine Gryphon zu besiegen, der für seine gewaltigen Flügel bekannt ist.

Die Quest findet jeden Tag an einem anderen Ort statt, z. B. im Dschungel, im Hochgebirge oder an der Küste, und es nehmen verschiedene Charaktere an der Schlacht teil.

Wenn ihr die zeitlich begrenzte Aufgabe für diese Quest erfüllt, könnt ihr außerdem Super Phantasy Festival SP Scratch Tickets und N-Augment Transfer Pass Vouchers erhalten.

Bis zu 8 Spieler können gleichzeitig miteinander kämpfen, also versammelt eure Gruppenmitglieder und stellt euch den neuen, mächtigen Feinden, die verschiedene Angriffe entfesseln!

Duell: Phase 5

In Duell: Phase 5 treten die Spieler im Einzelkampf gegen Venogia an, die einem mächtigen Gegner aus den Story-Quests sehr ähnlich ist. Studiert Venogias vielfältige Aktionen genau, um ihn zu besiegen.

Durch den Abschluss der Titelaufgabe, die durch das Besiegen des Duells erreicht wird: Phase 5 erhält ARKS Titelsymbole, die sich um Feuer oder den Story-Charakter Meri drehen.

Die Spieler können auch wertvolle Gegenstände erhalten, wie z.B. Vital Gauge Designs mit den Kvaris-Anführer-Fünflingen, N-Augment Transfer Pass Vouchers, N-Master Cubes und mehr.