Phantasy Star Online 2: New Genesis: Sonic Colours Ultimate- und saisonales Herbst-Event

Phantasy Star Online 2: New Genesis feiert die Veröffentlichung von Sonic Colours Ultimate mit einem neuen Herbst-Saison-Event.

Zu diesem besonderen Ereignis gibt es auch Kampagnen im Spiel, wie beispielsweise eine spezielle Login-Bonus-Kampagne, die kosmetische Gegenstände wie ein Paar Sonic-Ohrringe oder Sonic-Schuhe für euren Spielcharakter enthält. Phantasy Star Online 2 New Genesis ermöglicht es den Spielercharakteren, mit hoher Geschwindigkeit zu sprinten und durch die Luft zu gleiten. Es gibt keinen besseren Weg, sich auf dem Schlachtfeld zu profilieren, als mit einer speziellen Animation, indem ihr das MTN: Glide – Tails oder MTN: Dash – Sonic aus dieser Kampagne freischaltet.

Verpasst es nicht, euch eure Frostel-Waffe zu schnappen und all diese spannenden Inhalte in Phantasy Star Online 2 New Genesis zu erleben! Sowohl die Sonic Colours: Ultimate Kollaboration und das Herbst-Saison-Event enden am Mittwoch, dem 29. September um 11 AM JST (Dienstag, den 28. September um 19 PM PDT).