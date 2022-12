Phantasy Star Online 2: New Genesis: Trailer zum Hellfire Vanguard Update

Schaut euch hier den neuen Phantasy Star Online 2 New Genesis Hellfire Vanguard Update Trailer an.

SEGA hat einen neuen Trailer zum Phantasy Star Online 2 New Genesis Hellfire Vanguard Update veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch direkt hier anschauen:

Stürzt euch mit euren Freunden in die neue vulkanische Region Stia. Setzt die Geschichte fort und bekämpft neue Feinde in diesem kostenlosen Update für Phantasy Star Online 2 New Genesis.