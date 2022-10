Phantom Abyss: Die Relikt-Jagd in den Tempeln kann beginnen

Weicht Fallen aus, hetzt durch die prozedural generierten Level in einem asynchronen Game, um eure Seele zu retten, denn in Phantom Abyss seid ihr gefangen in einem Gefängnis und müsst euch durch die versteckten Relikte in geheimen Schatzkammern freikaufen. Was euch direkt auffällt ist, dass dort mehrere sogenannte „Phantome“ anderer Spieler mit euch durch das Level streifen. Das liegt am Spielprinzip, denn wenn sie sterben, dann könnt ihr deren Essenz aufsammeln, um euch zu boostern und ihr könnt geheime Pfade entdecken, indem ihr den Fehlern der Verstorbenen ausweicht und es besser macht.

Ihr mögt es herausfordernd? Dann sammelt die geheimen Schlüssel, um noch schwerere Kammern freizuschalten, die euch an den Rand des Wahnsinns treiben. Es wird nicht nur schwerer, sondern ihr könnt euch an den Säulen einen Segen holen und ein paar Extras einkaufen wie den Doppelsprung, schweben um einen Sturz abzufedern und noch vieles mehr. Im neusten Video zeigen wir euch wie es geht, oder auch nicht und freuen und auf eure Rückmeldung, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung, denn Phantom Abyss ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo verfügbar. Packt die Peitsche aus, ran an das Game und vielleicht sehe ich dann eure Phantome bald, in den tiefen der Kammern herumschwirren.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.