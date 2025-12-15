Phantom Blade Zero: Xbox-Release frühestens im September 2027 möglich

Image: S-Game

Phantom Blade Zero könnte im September 2027 auch für Xbox Series X|S erscheinen.

Entwickler S-Game hat die Bühne der Game Awards genutzt, um nicht nur einen neuen Trailer zu seinem Wuxia-Action-Rollenspiel Phantom Blade Zero zu präsentieren, sondern zugleich auch den Veröffentlichungstermin bekanntzugeben.

Das Spiel erscheint am 9. September 2026 für PlayStation 5 sowie für PC über Steam und den Epic Games Store. Der Trailer verrät zudem, dass die Geschichte rund um einen todgeweihten Elite-Assassinen zunächst einer zeitlich begrenzten Konsolenexklusivität unterliegt. Diese gilt mindestens zwölf Monate ab Release.

Damit könnte Phantom Blade Zero frühestens am 10. September 2027 auch für Xbox Series X|S verfügbar werden – vorausgesetzt, die Exklusivitätsvereinbarung mit Sony Interactive Entertainment wird nicht verlängert.

