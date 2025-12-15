Phantom Blade Zero: Xbox-Release frühestens im September 2027 möglich

Entwickler S-Game hat die Bühne der Game Awards genutzt, um nicht nur einen neuen Trailer zu seinem Wuxia-Action-Rollenspiel Phantom Blade Zero zu präsentieren, sondern zugleich auch den Veröffentlichungstermin bekanntzugeben.
Das Spiel erscheint am 9. September 2026 für PlayStation 5 sowie für PC über Steam und den Epic Games Store. Der Trailer verrät zudem, dass die Geschichte rund um einen todgeweihten Elite-Assassinen zunächst einer zeitlich begrenzten Konsolenexklusivität unterliegt. Diese gilt mindestens zwölf Monate ab Release.
Damit könnte Phantom Blade Zero frühestens am 10. September 2027 auch für Xbox Series X|S verfügbar werden – vorausgesetzt, die Exklusivitätsvereinbarung mit Sony Interactive Entertainment wird nicht verlängert.
69 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird so oder so auf meinem PC gespielt
Interessiert mich kaum, solange es dann doch noch für Xbox kommt.
Und das nächste Spiel aus dem China Hero Project 🩷😍von Sony. Freue mich schon mega.
Für mich uninteressant ist noch ne Weile bis 2027
Schade dass es so lange dauert