Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate: Brandneuer Trailer veröffentlicht

Publisher und Entwickler Rocket Panda Games gab heute bekannt, dass Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) ab dem 27. Juni 2024 zur Vorbestellung verfügbar sein wird.

Der Publisher enthüllte außerdem einen brandneuen Trailer, der das erste Gameplay und ein überarbeitetes Artwork des Spiels zeigt.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) ist eine vollständig überarbeitete Version des ursprünglichen Titels, der vor einem Jahrzehnt auf den Markt kam.

Die neue Version bietet ein überarbeitetes und flüssigeres Gameplay dank einer vollständigen Neuentwicklung des Spiels in der Unreal Engine 5, lokalen und Online-Koop sowie Versus-Modi für bis zu 8 Spieler aus der ganzen Welt, einschließlich plattformübergreifender Unterstützung.

Neben den visuellen und Gameplay-Verbesserungen, bietet Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) auch neue Charaktere, wobei die Feind als spielbare Charaktere in den Arcade-Modus aufgenommen wurden.

Das Spiel hat auch ein komplettes Remaster des Soundtracks erhalten, bei dem die Spieler zwischen einem brandneuen Soundtrack, der von der J-Rock-Band Phantom Breakers komponiert wurde, oder der klassischen Version wählen können.

„Fragmentierte Veröffentlichungen über verschiedene Plattformen, Länder und Sprachen hinweg haben mich als Spieler und als jemand in der Spieleindustrie frustriert“, sagte M.Panda, CEO von Rocket Panda Games,

„Wer möchte nicht ein Erlebnis mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt zur gleichen Zeit teilen? Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um ein nahtloses Online-Erlebnis zu bieten, während wir in jeder Region, in der wir konnten, Partnerschaften mit physischen Publishern eingegangen sind. Wir mögen klein sein und wir mögen ein Indie sein, aber wir werden nie aufhören zu versuchen, über unser Gewicht hinauszuwachsen.“