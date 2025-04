Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate: Jetzt mit verbesserter Unreal-Engine-5-Grafik spielbar

Das Arcade-Beat’em Up Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate entfesselt den Multiplayer-Wahnsinn.

Publisher und Entwickler Rocket Panda Games hat Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) auf PlayStation 4|, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC herausgebracht.

Das beliebte 2D-Side-Scrolling-Actionspiel, das ursprünglich auf Xbox 360 erschienen ist, feiert sein Comeback mit erheblichen Verbesserungen, darunter verbesserte Grafik, verbesserte Bildraten, höhere Auflösungen und neue Charaktere, mit der Aufnahme von Feind:innen als spielbare Charaktere im Arcade-Modus sowie einem kompletten Remaster des Soundtracks.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate bietet außerdem zahlreiche Multiplayer-Modi, sowohl online als auch lokal, speziell für Beat’em-Up-Fans. Bis zu vier Spieler können gemeinsam Couch-Koop spielen oder sich online mit sechs Freunden im plattformübergreifenden Multiplayer verbinden. Für alle, die ihrem inneren Kampfgeist freien Lauf lassen möchten, gibt es außerdem einen Online-VS-Modus für bis zu acht Spieler.

„Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate ist endlich zurück und in vollem Gange. Wir lassen das klassische Beat’em-up auf sechs verschiedenen Plattformen gleichzeitig neu aufleben, mit Cross-Play, sodass jeder unabhängig von seiner bevorzugten Plattform Spaß haben kann“, so M.Panda, CEO von Rocket Panda Games. „Es war eine tolle Herausforderung, diese verbesserte Version des Spiels zu entwickeln, die fantastisch aussieht und Hunderte von Stunden Spielspaß bietet. Wir hoffen, die Spieler:innen werden viel Spaß damit haben!“

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate ist jetzt digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam und Epic Games Store verfügbar. Die physischen Standard (39,99€) und Ultimate ($109.99 – nur in den USA verfügbar) Editionen sind auch global bei ausgewählten Händlern verfügbar.