Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate: Kaho-Shibuya-DLC angekündigt

Rocket Panda Games freut sich, einen brandneuen DLC für Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) anzukündigen – mit niemand Geringerem als der japanischen Popkultur-Ikone und Cosplayerin Kaho Shibuya als spielbare Figur.

Als Tochter eines bescheidenen Bäckers bei Tag – und magisches Mädchen durch Bestimmung – bringt Kaho ihre brotgetriebene Gerechtigkeit mit einem ofenfrischen Moveset auf den Bildschirm, das ebenso charmant wie chaotisch ist. Ob sie Baguette-Salven schleudert oder Croissant-Kombos entfesselt – sie ist bereit zum Rollen…und Aufgehen!

Kaho Shibuya über ihre Rolle in PBBGU: „Mein Lieblingsgenre sind schon immer 2D-Beat-’em-Ups gewesen – in genau so einem Spiel als übermächtig starker DLC-Charakter aufzutreten, ist ein wahr gewordener Traum. Die spielbare Version von Kaho ist eine Mischung aus magischem Mädchen und Bäckerin – farbenfroh und süß.“

„Was das Erste angeht: Natürlich ist das ein Mädchentraum, vor allem, wenn man mit Anime wie Sailor Moon, Card Captor Sakura oder Madoka Magica aufgewachsen ist. Für Letzteres wollte ich eine einzigartige Waffe – und dachte zuerst an ein Baguette, inspiriert von einigen meiner Lieblingsspiele.“

„Diese Figur stammt direkt aus meinen nerdigen Gedanken – und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, damit Gegner*innen zu vermöbeln!“