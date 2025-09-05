Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate: Kaho Shibuya-DLC jetzt verfügbar

Rocket Panda Games hat offiziell das Kaho Shibuya-DLC für Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate auf allen Plattformen veröffentlicht. Das Kaho Shibuya-DLC ist eine eigenständige Erweiterung für Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate und ist für 4,99$ erhältlich.

Der DLC enthält Kaho Shibuya, einen beliebten japanischen Popkultur-Star und Cosplayerin, als brandneuen spielbaren Charakter. Als Mädchen mit Zauberkräften, das mit „Brotkräften“ kämpft, bringt Kaho eine reizvolle und zugleich tödliche Wendung in die Side-Scrolling-Action.

Er enthält einen neuen spielbaren Charakter: Kaho Shibuya – ein Mädchen mit den Zauberkräften der Niedlichkeit und des Brotes, das im Koop- und Schlachtfeld-Modus eingesetzt werden kann. Shibuya spricht ihren Charakter sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch.

Darüber hinaus warten vier neue Gegnercharaktere, die man in einem neuen Spielabschnitt bekämpfen muss. Dieser Abschnitt zeigt ein fiktives „LA“, das im Koop-Modus spielbar und thematisch auf die Anime-Convention-Saison abgestimmt ist.

Außerdem gibt es einen speziellen BGM-Abschnitt mit der neuen Single der Phantom Breakers WiSH, bei der Shibuya als Gastsängerin zu hören ist, sowie Kooperations-Cameos in diesem Abschnitt mit dem Food-Truck Okamoto Kitchen aus LA und dem japanischen 3D-Latte-Art-Shop Latte Pocket.

Die neue Single der Phantom Breakers, die als BGM im DLC zu hören sein wird – „WiSH“ feat. Kaho Shibuya – ist derzeit auf allen großen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar.