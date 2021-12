Phantom Breaker Omnia: Release-Termin und neuer Trailer zum Anime-Kampfspiel

Publisher Rocket Panda Games und Entwickler MAGES freuen sich, bekannt geben zu können, dass Phantom Breaker: Omnia, der neueste Teil der 2D-Anime-Kampfsaga, am 15. März 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam (PC) für einen UVP von 39,99 US-Dollar erhältlich sein wird.

Das Team präsentiert passend zu dieser Ankündigung einen neuen Trailer:

Phantom Breaker: Omnia ist ein umfangreiches Update für Phantom Breaker: Extra, ein 2D-Anime-Kampfspiel, das 2011 nur in Japan veröffentlicht wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie wird dieses Kapitel für westliche Zuschauer*innen verfügbar sein, einschließlich neuer Charaktere, Full-HD-Grafik, und vielem mehr!

M. Panda, Executive Panda und Mitbegründer von Rocket Panda Games, sagte: „Heute freut sich das Team, das Release-Datum von ‚Phantom Breaker: Omnia‘ bekanntzugeben. Das Hinzufügen neuer Charaktere, Features und Updates zum Spiel hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet – aber für unser erstes selbst veröffentlichtes Spiel mussten wir sicherstellen, dass wir das Spiel nach besten Kräften produzieren. Das ‚Phantom Breaker: Omnia’-Projekt hat sich weit über einen einfachen Port hinaus entwickelt und ist zu einem verbesserten und vollständigen Phantom Breaker-Erlebnis geworden. Das Feuer in all unseren Herzen wird nächsten März brennen!“