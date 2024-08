Phantom Spark: Release-Termin zum Highspeed-Racer

Autor:, in / Phantom Spark

Coatsink und Ghosts freuen sich, ankündigen zu können, dass ihr aufregender Highspeed-Racer Phantom Spark am 15. August für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird.

Inspiriert von adrenalingeladenen Spielen wie Trackmania, WipeOut, F-Zero und Thumper, fordert Phantom Spark die Spieler heraus, Bestzeiten zu fahren, während sie durch eine außerweltliche Architektur rasen.

Phantom Spark bietet eine vollständige Einzelspieler-Kampagne, in der ihr die Domain-Champions herausfordern müsst, sowie einen Mehrspieler-Modus mit geteiltem Bildschirm, in dem ihr gegen eure Freunde antreten könnt.

Globale Online-Ranglisten stellen eure Fähigkeiten auf die Probe, während ihr versucht, eure Fähigkeiten zu verbessern und Rekordzeiten aufzustellen.

Tretet gegen Ghost-Gegner an, um die aktuelle Bestzeit in Aktion zu sehen. So könnt ihr eure Rennlinie verbessern und die zusätzlichen Sekundenbruchteile finden, die den Unterschied ausmachen können. Mit sofortigen Neustarts bleibt ihr im Rhythmus und könnt euch darauf konzentrieren, eure Zeiten auf jeder Strecke zu verbessern.

„Drei Jahre lang waren nur wir, Freunde und Tester, in den Bestenlisten vertreten. Ich bin gespannt, welche Strategien die Spieler finden werden und wie sie auf das Design der Welt und der Wege reagieren“, sagt Joo Van Hove, Design & Developer von Ghosts. „Wir (die Entwickler) heben uns unseren internen Wettbewerb bis nach der Veröffentlichung auf und werden sehen, ob wir es sogar in die Top 10 schaffen können.“

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: