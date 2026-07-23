Phasmophobia: 13 Willow Street erhält großes Rework und QoL-Update

Kinetic Games hat das Rework von 13 Willow Street zusammen mit einem umfangreichen Qualitätsupdate veröffentlicht.

Kinetic Games hat das angekündigte Rework der beliebten Karte 13 Willow Street für Phasmophobia veröffentlicht.

Das kostenlose Update ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und bringt neben einer umfassenden Überarbeitung der Karte auch das erste von zwei großen Quality-of-Life-Updates für 2026.

Die modernisierte Version von 13 Willow Street behält ihren grundsätzlichen Aufbau bei, wurde jedoch mit neu gestalteten Räumen, zusätzlichen paranormalen Ereignissen, neuen Verstecken und einer komplett überarbeiteten Kelleraufteilung ausgestattet.

Zu den neuen Bereichen gehören unter anderem ein Kunstatelier, ein Fitnessraum und ein Entertainment-Zimmer. Darüber hinaus können Spieler neue Hinweise zur Hintergrundgeschichte der Karte entdecken.

Hunderte Fehlerbehebungen und Gameplay-Verbesserungen

Neben der Kartenüberarbeitung enthält das Update hunderte Fehlerbehebungen und zahlreiche Verbesserungen am Gameplay. Animationen wurden überarbeitet, die Beweissammlung flüssiger gestaltet und neue Tastenzuweisungen eingeführt. So können Inventarplätze nun auch direkt über die Tasten 1 bis 4 ausgewählt werden. Zusätzlich wurden verschiedene Verbesserungen bei der Barrierefreiheit vorgenommen.

Als neue Herausforderung gilt es, auf der überarbeiteten Karte 50 Geister erfolgreich zu identifizieren. Dafür erhalten Spieler das Sun Seeker ID Set. Wer innerhalb der ersten Woche nach dem Update zwei Stunden Phasmophobia-Streams verfolgt, kann außerdem die Cool Cat ID-Karte und das passende Abzeichen freischalten.

Kinetic Games kündigt außerdem an, dass bereits Ende August ein weiteres großes Quality-of-Life-Update erscheinen soll. Weitere Inhalte sind laut aktualisierter Roadmap ebenfalls noch für dieses Jahr geplant.