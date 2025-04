Phasmophobia: 3 Millionen Verkäufe auf Konsolen

Autor:, in / Phasmophobia

Kinetic Games, das Studio hinter dem Geisterjagdspiel Phasmophobia, verkündet, dass sich das Horror-Erlebnis mittlerweile über 3 Millionen Mal auf Konsolen verkauft hat.

Phasmophobia wurde ursprünglich im September 2020 mit großem Erfolg im Early Access auf Steam veröffentlicht. Im Oktober 2024 wurde die Geisterjagd dann auch für PlayStation- und Xbox-Spieler zugänglich gemacht.

Nach einem erfolgreichen Konsolen-Launch, bei dem in etwas mehr als einem Monat satte 1 Million Exemplare und in etwas mehr als 3 Monaten 2 Millionen Exemplare verkauft wurden, wächst die Geisterjäger-Community mit bisher über 3 Millionen Konsolenverkäufen weiter an.

Das Spiel bietet den Spielern in diesem Jahr eine Fülle von Inhalten für alle Plattformen. Erst kürzlich wurde das erste Event des Jahres 2025, „Cursed Hollow“, gestartet.

Dieses saisonale Oster-Event fordert die Spieler heraus, Gemeinschafts- und persönliche Ziele zu erfüllen, während sie neun jahreszeitlich dekorierte Karten erkunden und mysteriöse Totems der Waldschrate entdecken, die unheimliche Effekte haben…

Phasmophobia ist derzeit für die Konsolen PlayStation 5, PS VR2 und Xbox Series X|S sowie für PC über Steam erhältlich.