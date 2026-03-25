Phasmophobia: Bald kehrt Cursed Hollow zurück

Mit dem nahenden Osterfest kündigt Kinetic Games die Rückkehr ihres beliebten Cursed Hollow Events in Phasmophobia an.
Vom 31. März bis zum 21. April können Geisterjäger erneut in die düsteren Karten des Spiels eintauchen, während die geheimnisvollen Forest Minions und der Kult von Cursed Hollow für unvorhersehbare Begegnungen sorgen.
Die Event-Dauer von drei Wochen bringt nicht nur zusätzliche Community-Ziele, sondern auch rotierende, thematisch aufgefrischte Karten wie 6 Tanglewood Drive, Nell’s Diner und Grafton Farmhouse.
Spieler können auf diesen Karten Totems, Relikte und Ritualnester des Kults entdecken, deren Untersuchung die Grundlage für exklusive Belohnungen wie das Cursed Hollow ID-Abzeichen und einen Trophy-Preis bildet. Während die Community-Ziele voranschreiten, passen sich diese Belohnungen an und spiegeln den Fortschritt der Spieler wider.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Forest Minions, die auf den Karten lauern. Nur mit dem richtigen Equipment lassen sie sich aufspüren und beeinflussen jede Jagd unterschiedlich. Mal steigt die Angst der Geisterjäger, mal wird die Jagd beschleunigt – stets mit unvorhersehbaren Folgen.
Dan Knight, CEO und Game Director von Phasmophobia, erklärt: „Die Community hat Cursed Hollow im letzten Jahr großartig aufgenommen. Wir freuen uns, die Forest Spirits zu Ostern wieder willkommen zu heißen. Mit den aktualisierten Karten und den neuen Ritualen wird es für die Spieler spannend, die Relikte und Totems des Kults zu entdecken.“
Cursed Hollow ist Teil der laufenden Pläne von Kinetic Games für 2026, die Geisterjäger das ganze Jahr über auf Trab halten sollen. Das Event wird auf allen Plattformen verfügbar sein, inklusive PC (Steam Early Access), PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S, zum Preis von 19,99 $ / 16,75 £ / 19,50 €.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann wünsche ich allen, die das Spiel spielen, schon mal viel Spaß im Voraus mit dem Event.
Das ist doch bestimmt wieder so’n Horrording, bei dem man sich nicht wehren darf, oder? Brrrr…
Ich bekomme meine Horror auch lieber mit eine Shotgun serviert.
Auf jeden Fall! 💪🏻
Phasmo ist eher ein Geister Detektiv Spiel, es geht darum herauszufinden was für ein Geist die jeweilige Location Grade heimsucht. Ja Wehren kannst du dich nur mit räucherwerk und sonst Verstecken. Aber der Reiz ist es eben so gut zu werden das du selbst ohne Beweise herausfinden kannst um welchen Geist es sich handelt, denn die haben alle einzigartige Verhaltensmuster usw. Mir macht das Spiel Spaß und die Atmosphäre ist wirklich mega gut.
Hey, das klingt gar nicht so übel!
Ja, es ist mega spannend wenn man sowas mag. Außerdem kann man es auch wirklich gut solo spielen. Und ich mag eigentlich auch keine Horror Games in denen ich mich nicht wehren kann aber phasmo hat’s mir angetan. Zumal es auch vom Preis her absolut ok ist. Falls du unentschlossen bist empfehle ich dir auf YouTube die Videos von psychoD er erklärt das ganz gut und da der schon ewig spielt auch oft die Eigenheiten der Geister.
Schau ich mir mal an, danke für den Tipp!
Interessant, ich dachte irgendwie immer, man könnte das gar nicht solo spielen, gut zu wissen, danke für die Info 😀
Dachte ich damals auch aber eigentlich ist es solo zumindest was die Atmosphäre betrifft sogar weitaus besser. Im Team mit bekannten eher lustig 😉
Habs Solo sogar 3 mal durchgespielt also prestige (kennt man ja auch von games wie Cod ect) und erneut soweit gespielt bis ich wider alles freigeschaltet hab also eig sogar 4 mal und 100% solo 😁 man sollte nur die großen maps meiden (auch wenn ich 1e mal durch glück doch schaffte) weil der bereich als solo weit zu groß ist aber kleine und mittel gehen super solo 👍
Doch Kannst dich wehren 👍
Weihrauch wenn die dich Jagen und gesehen haben damit du die blind machst und wieder abhauen kannst und Kruzifixe damit du ne Jagd überhaupt verhinderst.
Man ist also nicht wehrlos
Nur muss man wissen was ne Jagd ist und was nur n Event weil nur bei einer Variante tötet dich der Geist auch.
Was genau muss man bei dem Spiel machen?
Eig nur den Geist erraten und das Gebiet dann wieder verlassen sonst griegste 0 xp.
Dafür haste genug tools um es heraus zu finden also quasi Detektiv arbeit es ist aber dadurch spannend weil alles was der Geist macht, welchen skin sag ich mal er/sie hat, welcher Geist es ist, wo der Geist ist und selbst wenn du die selbe map unendlich oft spielst absolut random ist.
Du kannst 100 mal ne banshee haben z. B. Und sie ist immer woanders, macht immer andere sachen (naja es gibt Erkennungszeichen bei jedem Geist so n Eigenverhalten z. B. Der Dämon kann immer ne Jagd starten selbst wenn deine verfassung bei 100 % ist, n dschinn macht nie den Verteiler Kasten aus ect), sie hat immer n anderen Skin also du kannst am aussehen keinen Geist bestimmen und sie reagiert auf deine tools mal langsamer mal schneller, bringt im jetzigen run nur Türen zum bewegen und flackert mit Licht, im nächsten lässt se aufeinmal ne Glühbirne platzen noch dazu.
Bist du erfolgreich griegst du xp und Geld, mit xp schaltest du neue tools frei auch zur Verteidigung (ja die Geister können dich töten) und bessere. Tools
Es ist neben der Fatal Frame reihe mein mit liebstes Geister Spiel
Ok vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
Ich habe es mal auf meine Wunschliste gepackt
Du bist im Prinzip ein Ermittler der versucht herauszufinden welcher Geist Grade die jeweilige Location heimsucht. Das funktioniert mit teilweise klassischen Beweismitteln: emp, UV für Fingerabdrücke, Geister Box usw. Während du im Haus bist spukt der Geist natürlich munter und das zieht dir sanity ab. Was zur Folge haben kann das eine Jagd beginnt währenddessen der Geist dich töten kann. Hast du alle Beweise die du benötigst trägst du den Geist ins Journal ein und fährst ab. Hast du alles richtig gemacht gibt’s Cash womit du dir besseres Equipment besorgen kannst und dann geht’s weiter. Das ist grob der Basis gameplay Loop. Je weiter du vorran kommst desto schwieriger kannste dir das selber machen, wie ich weiter oben schon erklärt habe haben alle Geister Eigenheiten an denen man sie auch ohne Beweise erkennen kann wenn man sich aufs Spiel einlässt ist das ziemlich interessant und die Atmosphäre ist wirklich sehr gelungen
Danke Dir