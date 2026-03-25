Phasmophobia: Bald kehrt Cursed Hollow zurück

Phasmophobia startet das saisonale Cursed Hollow Event mit geheimnisvollen Forest Minions, neuen Karten und exklusiven Belohnungen vom 31. März bis 21. April.

Mit dem nahenden Osterfest kündigt Kinetic Games die Rückkehr ihres beliebten Cursed Hollow Events in Phasmophobia an.

Vom 31. März bis zum 21. April können Geisterjäger erneut in die düsteren Karten des Spiels eintauchen, während die geheimnisvollen Forest Minions und der Kult von Cursed Hollow für unvorhersehbare Begegnungen sorgen.

Die Event-Dauer von drei Wochen bringt nicht nur zusätzliche Community-Ziele, sondern auch rotierende, thematisch aufgefrischte Karten wie 6 Tanglewood Drive, Nell’s Diner und Grafton Farmhouse.

Spieler können auf diesen Karten Totems, Relikte und Ritualnester des Kults entdecken, deren Untersuchung die Grundlage für exklusive Belohnungen wie das Cursed Hollow ID-Abzeichen und einen Trophy-Preis bildet. Während die Community-Ziele voranschreiten, passen sich diese Belohnungen an und spiegeln den Fortschritt der Spieler wider.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Forest Minions, die auf den Karten lauern. Nur mit dem richtigen Equipment lassen sie sich aufspüren und beeinflussen jede Jagd unterschiedlich. Mal steigt die Angst der Geisterjäger, mal wird die Jagd beschleunigt – stets mit unvorhersehbaren Folgen.

Dan Knight, CEO und Game Director von Phasmophobia, erklärt: „Die Community hat Cursed Hollow im letzten Jahr großartig aufgenommen. Wir freuen uns, die Forest Spirits zu Ostern wieder willkommen zu heißen. Mit den aktualisierten Karten und den neuen Ritualen wird es für die Spieler spannend, die Relikte und Totems des Kults zu entdecken.“

Cursed Hollow ist Teil der laufenden Pläne von Kinetic Games für 2026, die Geisterjäger das ganze Jahr über auf Trab halten sollen. Das Event wird auf allen Plattformen verfügbar sein, inklusive PC (Steam Early Access), PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S, zum Preis von 19,99 $ / 16,75 £ / 19,50 €.

Phasmophobia Roadmap 2026