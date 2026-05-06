Phasmophobia: Charakter-Update mit neuen Modellen, Animationen und mehr Immersion verfügbar

Kinetic Games hat das neue Player Character Update für Phasmophobia veröffentlicht. Das kostenlose Update ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und bringt umfassende Änderungen an den Spielercharakteren sowie der Immersion im Gameplay.

Eine der größten Neuerungen ist, dass Spielercharaktere nun vollständig modelliert sind. Dadurch können Teammitglieder erstmals direkt sehen, welche Gegenstände ihre Mitspieler in der Hand halten, ohne dies aktiv abfragen zu müssen. Gleichzeitig wird die Bewegung im Spiel physischer und realistischer dargestellt.

Das Update führt außerdem komplett überarbeitete Animationen ein. Bewegungen wirken dynamischer und glaubwürdiger, während bisherige Eigenheiten wie stark überzeichnete Körperhaltungen entfernt wurden. Auch neue Animationsabläufe für Tod, Wiederbelebung und EMF-Interaktionen wurden integriert.

Interaktionen mit Gegenständen wurden ebenfalls erweitert. Ausrüstung wird nun direkt im Spiel dargestellt, während sie genutzt wird. Dazu gehört auch das Journal, das nicht mehr als separates UI-Element erscheint, sondern in die Spielwelt integriert wurde.

Neu hinzu kommt zudem eine Spieleruhr, die während Ermittlungen über das Journal oder bei freier linker Hand aufgerufen werden kann. Sie zeigt sowohl die vergangene Zeit eines Einsatzes als auch den aktuellen Sanitätswert an.

Das Update erweitert außerdem die Individualisierung der Charaktere deutlich. Insgesamt stehen 12 neue Charaktermodelle zur Auswahl, die mit Kleidung, Frisuren, Accessoires und weiteren Elementen angepasst werden können. Kosmetische Inhalte lassen sich entweder durch Herausforderungen im Spiel freischalten oder über einen In-Game-Shop erwerben, der ausschließlich auf Spielwährung basiert.

Zusätzlich werden erstmals Hintergrundgeschichten für die Spielercharaktere eingeführt. Diese sollen mehr Informationen über die Organisation hinter den Geisterjägern liefern und Einblicke geben, wie die Figuren zu ihrer Tätigkeit gekommen sind.

Mit dem Update verfolgt Kinetic Games das Ziel, die Immersion in Phasmophobia weiter zu steigern und das Spielerlebnis im Hinblick auf den kommenden 1.0-Release zu vertiefen.