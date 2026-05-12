Phasmophobia: Crossover-Event mit Alan Wake jetzt live

Phasmophobia hat ein neues Crossover-Event mit Alan Wake gestartet. Die Zusammenarbeit zwischen Kinetic Games und Remedy Entertainment bringt für drei Wochen neue Inhalte rund um das Horror-Universum von Alan Wake 2 ins Spiel.

Das kostenlose Update ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und läuft bis zum 2. Juni. Im Mittelpunkt stehen mehrere überarbeitete Karten, neue Charakter-Skins sowie spezielle Community-Herausforderungen.

Für das Event wurden vier bekannte Orte aus Phasmophobia neu gestaltet, darunter Nell’s Diner, die Farmhäuser Grafton und Bleasdale sowie Camp Woodwind. Spieler suchen dort nach Manuskriptseiten von Alan Wake, die speziell für das Event von Remedy-Creative-Director Sam Lake geschrieben wurden.

Zusätzlich können dauerhaft neue Charakter-Skins freigeschaltet werden. Dazu gehören Alan Wake selbst sowie FBI-Agentin Saga Anderson. Die Inhalte nutzen die neuen Animationen des kürzlich veröffentlichten Player-Character-Updates von Phasmophobia.

Kinetic-Games-CEO Daniel Knight bezeichnete die Zusammenarbeit als ideales erstes großes Crossover für das Spiel. Laut Knight passe das düstere Universum von Alan Wake perfekt zur Atmosphäre von Phasmophobia.

Auch Sam Lake äußerte sich zur Kooperation und erklärte, dass beide Horror-Marken hervorragend miteinander harmonieren würden. Gleichzeitig warnte er Spieler scherzhaft davor, sich zu tief in den sogenannten „Dark Place“ zu begeben.