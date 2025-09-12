Phasmophobia: Fünfjähriges Jubiläum wird im Spiel gefeiert

Kinetic Games verwöhnt Geisterjäger zum Fünfjährigen mit Herausforderungen in Phasmophobia, Merchandise-Artikeln und mehr.

Kinetic Games verkündet eine Woche voller spannender Ankündigungen zur Feier des fünfjährigen Jubiläums von Phasmophobia und lädt alte und neue Geisterjäger ein, diesen Meilenstein mitzufeiern.

Am Donnerstag, dem 18. September, jährt sich das offizielle Erscheinungsdatum des Spiels zum fünften Mal, aber während der gesamten Woche vom 15. bis zum 21. September können sich die Spieler auf eine Reihe gruseliger Ankündigungen freuen – von einer Herausforderung im Spiel und doppelten XP bis hin zu aufregenden neuen Merchandise-Artikeln und weiteren Überraschungen …

2025 war bereits ein ereignisreiches Jahr für Phasmophobia: von Überarbeitungen der beliebten Karten Bleasdale und Grafton Farmhouse bis hin zum mit Spannung erwarteten Chronicle-Update, das diesen Sommer erschien.

Doch damit ist der Grusel noch lange nicht vorbei – mit der Einführung von Nell’s Diner später in diesem Jahr erwartet Geisterjäger bald ein heruntergekommenes Retro-Diner, das jede Menge Schreie serviert.

Seit seiner Early-Access-Veröffentlichung im Jahr 2020 hat Phasmophobia weltweit mehr als 25 Millionen Mal verkauft und eine leidenschaftliche Community von über 700.000 begeisterten Paranormal-Ermittlern aufgebaut.

Die einzigartige Mischung aus immersiver Ermittlung und kooperativem Gameplay begeistert weiterhin das Publikum: Allein im letzten Jahr wurden 35,5 Millionen Stunden auf Twitch angesehen und 3,8 Millionen Stunden übertragen.

Kinetic Games hat noch viel mehr zu bieten: Derzeit wird eine Verfilmung des erfolgreichen Spiels durch das Horrorfilm-Powerhouse Blumhouse entwickelt.

Phasmophobia ist derzeit im Early Access für PC über Steam, PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S zum Preis von 19,50 € erhältlich.