Phasmophobia: Gewaltige 2026 Roadmap enthüllt

Phasmophobia steht vor seinem bislang ambitioniertesten Jahr. Kinetic Games hat die vollständige 2026‑Roadmap vorgestellt und bestätigt, dass der lang erwartete 1.0‑Launch noch dieses Jahr auf allen Plattformen gleichzeitig erfolgen wird.
Begleitet wird der Release von einem umfassenden Lore‑Update, das die Hintergrundgeschichte des Geisterjagens deutlich vertiefen soll.
Q1: Der große Charakter‑Overhaul
Den Auftakt macht ein umfangreiches Player Character Update, das neue Modelle, überarbeitete Animationen und frische Interaktionen einführt.
Dazu gehören:
- neue kostenlose Cosmetics
- verbesserte Bewegungs‑ und Ausrüstungsanimationen
- Equipment‑Swapping
- neue Tier‑3‑Sanity‑Medikament‑Animationen
- überarbeitete Death‑ und Revive‑Sequenzen
Damit erhält die Geisterjäger‑Crew erstmals seit Jahren ein vollständiges visuelles und spielerisches Upgrade.
1.0‑Launch & Horror 2.0
Der zentrale Meilenstein 2026 ist der 1.0‑Release, der laut Kinetic Games „einer der größten Momente seit dem Launch 2020“ werden soll. Enthalten ist auch das, was zuvor als Horror 2.0 bezeichnet wurde – ein Paket aus neuen Mechaniken, Schreckmomenten und Systemen, das das Spielgefühl deutlich intensivieren soll.
Switch 2 Release & technische Updates
Nach dem erfolgreichen Konsolenstart 2024 erscheint Phasmophobia nun auch für die Nintendo Switch 2. Parallel dazu wird ein Unity‑6‑Upgrade sowie ein umfassendes Netzwerk‑Update ausgerollt, um Performance und Stabilität auf allen Plattformen zu verbessern.
Map‑Reworks & neue Geheimnisse
Zwei beliebte Schauplätze werden überarbeitet:
- Tanglewood – bleibt im Grundlayout vertraut, erhält aber neue Interaktionen, kleinere Layout‑Anpassungen und versteckte Details
- 13 Willow Street – bekommt ein vollständiges Rework
Besonders spannend: In 6 Tanglewood Drive soll ein neues, bislang unbekanntes Mysterium lauern.
Neue Map, Events & Rückkehr der Klassiker
Neben einem komplett neuen Schauplatz und einem einmaligen Event kehren mehrere Fan‑Lieblinge zurück:
- Cursed Hollow
- Crimson Eye
- Winter’s Jest
Damit setzt Kinetic Games auf eine Mischung aus Nostalgie und frischen Inhalten. Daniel Knight betont, dass das Team seit Jahren auf ein immersives Gesamterlebnis hinarbeitet. Updates wie Chronicle und der kommende Charakter‑Overhaul seien wichtige Schritte gewesen, um die Vision für die 1.0‑Version zu erfüllen.
Phasmophobia ist aktuell auf PC (Steam), PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S erhältlich und kostet $19.99 / £16.75 / €19.50.
Da bin ich ja mal gespannt 🤔, grad auf die neuen Animationen und vorallem death Animationen, gibt ja nur eine 😅.
Seit ich den Prestige 3 Erfolg hab und wieder bis lvl 80 spielte (also zum 4. Mal 😅) um alles lvl 3 zu haben hab ichs erstmal deinstalliert aber die Roadmap klingt cool, vllt mach ichs dann wieder drauf und guck mal wieder rein wie es sich verändert hat 👍
Schön für Fans des Spiels.
Krass, dass das Spiel noch so lange unterstützt wird. Finde ich echt gut!