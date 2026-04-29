Phasmophobia: Großes Player-Character-Update bringt Charakter-Customization

Phasmophobia erhält am 5. Mai ein kostenloses Update mit Charakter-Customization und neuen Animationen auf allen Plattformen.

Am 5. Mai 2026 erhält Phasmophobia ein umfangreiches kostenloses Update, das das Spielerlebnis grundlegend erweitert und insbesondere die Darstellung der Geisterjäger überarbeitet.

Kinetic Games führt mit dem sogenannten Player Character Update erstmals ein vollständiges Charakter-Customization-System ein. Spieler können ihre Figuren künftig mit Frisuren, Unter- und Oberbekleidung sowie Accessoires individuell gestalten.

Alle kosmetischen Inhalte lassen sich entweder durch Gameplay freischalten oder über einen rein spielinternen Shop erwerben, der ausschließlich mit Ingame-Währung arbeitet. Mikrotransaktionen sind laut Entwickler nicht vorgesehen.

Zusätzlich wurden die Charaktermodelle und Animationen komplett überarbeitet. Neue Bewegungsabläufe für Tod, Wiederbelebung sowie den Einsatz von Geräten wie dem EMF-Reader sollen das Gameplay deutlich dynamischer und realistischer wirken lassen.

Ein Teil der kosmetischen Inhalte konnte bereits im Rahmen des Events „Cursed Hollow 2026“ freigeschaltet werden und wird zum Launch des Updates automatisch für berechtigte Spieler verfügbar sein.

Das Update ist Teil der langfristigen Weiterentwicklung in Richtung Version 1.0 und soll die Immersion im Koop-Horror-Erlebnis weiter verstärken.