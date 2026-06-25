Phasmophobia: Großes Update bringt Map-Rework und klare Zukunftsplanung bis 2027

Phasmophobia hat eine aktualisierte Roadmap vorgestellt, die den weiteren Entwicklungsplan bis zum geplanten 1.0-Release in der zweiten Hälfte 2027 konkretisiert. Im Fokus stehen neue Quality-of-Life-Updates, Map-Überarbeitungen und technische Verbesserungen.

Bereits am 21. Juli erscheint das nächste große Content-Update mit dem 13 Willow Street Rework. Die Karte erhält eine komplette Überarbeitung inklusive neuer Raumgestaltung, angepasster Verstecke sowie zusätzlicher Lore-Elemente. Parallel dazu startet eines von zwei geplanten großen Quality-of-Life-Updates.

In den kommenden Monaten folgen weitere Schritte auf dem Weg zur Version 1.0. Dazu gehören unter anderem eine zweite Quality-of-Life-Überarbeitung, die Migration auf Unity 6 sowie weitere saisonale Events wie Crimson Eye und Winter’s Jest. Auch ein Rework der Karte Edgefield ist für Dezember geplant.

Geplante Phasmophobia Highlights bis zur 1.0-Version

13 Willow Street Rework (21. Juli)

Zwei große Quality-of-Life-Updates

Unity-6-Migration

Edgefield Map Rework (Dezember)

Saisonale Events (Crimson Eye, Winter’s Jest)

Überarbeitete Geistermodelle für Version 1.0

Verbesserungen bei Audio, Wetter und Umgebungseffekten

Die Entwickler betonen dabei einen klaren Fokus auf Qualität statt Geschwindigkeit. Die Version 1.0 soll im zweiten Halbjahr 2027 erscheinen und unter anderem vollständig überarbeitete Geistermodelle sowie erweitertes Storytelling durch Umgebungsdetails und Lore-Elemente bieten.