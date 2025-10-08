Phasmophobia: Halloween-Event kehrt zurück – Blutmond bringt neue Belohnungen und Schrecken

Kinetic Games kündigt das jährliche Halloween-Event „The Crimson Eye“ an – vom 9. bis 31. Oktober mit neuen Herausforderungen, Belohnungen und Boosts für alle Geisterjäger in Phasmophobia.

Das beliebte Geisterjagdspiel Phasmophobia feiert erneut Halloween mit dem „Crimson Eye“-Event, das vom 9. bis 31. Oktober auf allen Plattformen läuft – darunter PC (Steam), PlayStation 5, PS VR2 und Xbox Series X|S. Entwickler Kinetic Games verspricht schaurige Überraschungen, verstärkte Belohnungen und brandneue Herausforderungen unter dem unheilvollen Licht des Blutmondes.

Im Mittelpunkt des Events steht das Blood Moon Weather-System, das täglich auf wechselnden Karten aktiv ist.

Diese Wetterbedingung sorgt nicht nur für schnellere Geister und erhöhten Sanitätsverlust, sondern auch für höhere Auszahlungen. Zu den Event-Karten gehören Tanglewood Drive, Camp Woodwind, Grafton Farmhouse, Bleasdale Farmhouse, Point Hope, Edgefield Road und Willow Street.

Spieler können sich sowohl Community- als auch persönliche Belohnungen verdienen. Dazu zählen die Child of the Cult ID Card, ein exklusives Badge, die Blood Moon Trophy sowie eine animierte ID-Karte und Trophäen-Upgrades. Zudem winken 10 % Bonus-Belohnungen für alle abgeschlossenen Untersuchungen während des Blutmonds – je höher das Risiko, desto größer die Belohnung.

Bereits ab dem 8. Oktober können Fans in offiziellen Partnerstreams von Kinetic Games einen ersten Blick auf das Event werfen. Außerdem ist Phasmophobia auf der TwitchCon San Diego vertreten. Besucher finden das Spiel am Booth #4818 in der Indie Zone, wo exklusive Twitch Drops und Special Guests warten.