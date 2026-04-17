Phasmophobia: Horror-Crossover-Event mit Alan Wake 2 im Mai

Im Rahmen des Galaxies Showcase haben Kinetic Games und Remedy Entertainment ein neues, zeitlich begrenztes Crossover-Event angekündigt, das zwei der bekanntesten modernen Horrorwelten miteinander verbindet.

Unter dem Titel „Phasmophobia by Alan Wake“ verschmelzen die atmosphärischen Elemente von Alan Wake 2 mit der Geisterjagd von Phasmophobia zu einem neuen Spielerlebnis.

Das Event markiert zugleich das erste große Crossover in der Geschichte von Phasmophobia. Ab dem 12. Mai wird eine neue Präsenz Einzug in bekannte Spielorte halten, Schatten verändern und Ermittlungen in eine unberechenbare Richtung lenken.

Die Entwickler beschreiben eine Atmosphäre, in der sich beide Spielwelten gegenseitig verstärken und neue Formen des Horrors entstehen lassen.

Parallel zur Ankündigung wurde ein weiterer Meilenstein für Phasmophobia bekannt gegeben. Insgesamt wurden mittlerweile über 5 Millionen Exemplare auf Konsolen verkauft, während sich die weltweiten Verkaufszahlen auf rund 28 Millionen Einheiten belaufen. Damit zählt der Titel weiterhin zu den erfolgreichsten Koop-Horror-Erfahrungen der letzten Jahre.

Innerhalb der kreativen Zusammenarbeit betont Sam Lake die besondere Verbindung beider Marken. Die gemeinsame Arbeit habe eine Gelegenheit geschaffen, zwei düstere Spielwelten miteinander zu vereinen, die sich atmosphärisch gegenseitig verstärken und neue erzählerische Möglichkeiten eröffnen.

Auch bei Daniel Knight steht die Kooperation im Zeichen kreativer Erweiterung. Die Teams hätten intensiv daran gearbeitet, die Stimmung von Alan Wake 2 in die Welt von Phasmophobia zu übertragen und ikonische Elemente neu zu interpretieren.

Das Event „Phasmophobia by Alan Wake“ wird ab dem 12. Mai für eine begrenzte Zeit auf allen Plattformen verfügbar sein. Weitere Details sollen in den kommenden Wochen folgen.