Phasmophobia: Mehr als 20 Millionen Mal verkauft

Kinetic Games meldet, dass Phasmophobia pünktlich zu Halloween die Grenze von 20 Millionen verkauften Exemplaren weltweit überschritten hat.

Phasmophobia war ursprünglich die Idee des Solo-Entwicklers Daniel Knight, ging im September 2020 in den Early Access auf Steam und wurde schnell zu einem weltweiten Phänomen. Vor gerade mal zwei Tagen, am 29. Oktober 2024, hat Kinetic Games Phasmophobia in den Early Access auf die Konsolen gebracht und dort in dieser Zeit bereits 250.000 Exemplare verkauft.

„Wir sind absolut begeistert, dass Phasmophobia diesen unglaublichen Meilenstein von über 20 Millionen verkauften Exemplaren erreicht hat“, so Daniel Knight, Managing Director und Lead Developer. „Die Reise war schlichtweg erstaunlich und das verdanken wir unserer engagierten Community, die weiterhin ihre Leidenschaft für das Spiel teilt. Wir freuen uns darauf, die Phasmophobia-Erfahrung weiter auszubauen und sind gespannt, was die Zukunft bringt.“

Phasmophobia ist auf PC über Steam sowie im Early Access auf PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S erhältlich.