Phasmophobia: Neue Karte „Nell’s Diner“ erscheint am 11. November!

Anlässlich des fünften Jubiläums ihres Horror-Hits Phasmophobia haben die Entwickler von Kinetic Games während einer TwitchCon-Podiumsdiskussion den Release-Termin der heiß erwarteten neuen Karte „Nell’s Diner“ bekannt gegeben: 11. November 2025.

Ghost Hunter können sich auf Nell’s Diner, ein heruntergekommenes Retro-Restaurant, freuen, das seit Jahren verlassen ist. Die Karte ist vergleichsweise klein – ähnlich wie die Häuser-Maps – und bietet unter anderem: klassischen Essensbereich mit roten Lederhockern und Booths, Küche und Lagerräume, und natürlich zahlreiche übernatürliche Phänomene, die es zu entschlüsseln gilt.

Die neue Map wird die 14. Karte in Phasmophobia sein und folgt auf die umfangreichen Reworks der Bleasdale- und Grafton-Farmhouse-Maps Anfang dieses Jahres.

Daniel Knight, Director von Kinetic Games, erklärt: „Wir wollten schon immer eine Diner-Map in Phasmophobia haben. Nell’s war eine spannende Herausforderung und soll den Spielern mehr Geschichte bieten, als nur den Geisterjäger-Moment. Wir können es kaum erwarten, dass alle im November loslegen.“

Fans können sich also auf eine detailliert gestaltete, atmosphärische neue Karte freuen, die klassische Horrormomente mit neuen Story-Elementen kombiniert.

Einen Vorgeschmack gibt es hier: