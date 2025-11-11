Phasmophobia: Neue Karte: Nell’s Diner geöffnet

Das Koop-Horrorspiel Phasmophobia hat eine neue Karte – und der Kuchen ist einfach zum Sterben lecker.

Kinetic Games hat heute die neue Karte „Nell’s Diner“ für Phasmophobia herausgebracht. Das verlassene Retro-Restaurant ist jetzt weltweit auf Steam, PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S verfügbar und lädt Jäger zu einer Nachtschicht ein, die ihresgleichen sucht.

Nell’s Diner ist die 14. Karte, die das Horrorspiel eingeführt hat. Das mit Spannung erwartete amerikanische Diner, das seit langem von Mitarbeitern und Kunden verlassen ist, ist eine kleine Karte, auf der sich die Spieler nirgendwo verstecken können, wenn die Jagd beginnt.

Die nostalgische neue Karte verfügt über eine klassische Theke mit roten Lederhockern und Sitznischen, eine Küche, Lagerräume und natürlich jede Menge Spukerscheinungen, die es zu entschlüsseln gilt.

Nell’s Diner erscheint nach einem Jahr voller wichtiger Updates für Phasmophobia, darunter zwei umfangreiche Überarbeitungen der beiden bei Fans beliebten Karten Bleasdale und Grafton Farmhouses zu Beginn dieses Jahres.

„Die Karten von Phasmophobia sind nicht von Natur aus gruselig oder zu sehr auf Horror ausgerichtet. Die Angst entsteht durch vertraute, nostalgische Orte, an denen etwas einfach nicht ganz stimmt …“, sagt Corey Dixton, Art Director bei Kinetic Games. „In Nell’s gibt es für die Spieler so viel zu entdecken, weit mehr als nur den Geist, den sie jagen, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie mit der Erkundung beginnen. Nell’s ist ein Schritt in Richtung einer Überarbeitung weiterer unserer Umgebungen mit einem reichhaltigeren visuellen Stil, während wir uns auf Horror 2.0 zubewegen.“

Kinetic Games startet außerdem eine brandneue Phasmophobia-Twitch-Drops-Kampagne, um die Veröffentlichung von Nell’s Diner zu feiern. Das Event beginnt heute zusammen mit der Veröffentlichung der neuen Karte und läuft zwei Wochen lang. Spieler haben die Chance, einige coole, zeitlich begrenzte Belohnungen zu ergattern:

Animierte „Sweet Tooth”-ID-Karte und -Abzeichen – verfügbar vom 11. bis 18. November exklusiv in den Streams der Kinetic Games-Partner (erforderliche Sehdauer: 2 Stunden)

Standard „Sweet Tooth”-ID-Karte und -Abzeichen – verfügbar vom 18. bis 25. November in allen Phasmophobia-Streams (erforderliche Sehdauer: 2 Stunden)

2025 gab’s jede Menge große Updates für Phasmophobia, um den fünften Geburtstag zu feiern, von überarbeiteten Karten bis hin zum riesigen Chronicle-Update, das dem Spiel komplett neue Soundausrüstung gebracht hat.

Eine Verfilmung von Phasmophobia wird gerade von der Horrorfilm-Größe Blumhouse gemacht, und es gibt auch ein offizielles Brettspiel, das zusammen mit Lost in Cult entwickelt wird.