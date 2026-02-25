Phasmophobia: Tanglewood‑Rework erscheint am 3. März

Kinetic Games modernisiert Phasmophobias Kult‑Map Tanglewood mit neuen Interaktionen, frischen Assets und einem Geheimnis im Keller.

Kinetic Games hat den Veröffentlichungstermin für das umfangreiche Rework der beliebten Phasmophobia‑Map 6 Tanglewood Drive bestätigt. Die überarbeitete Version erscheint am 3. März auf allen Plattformen und soll die Qualität, Interaktivität und Wiederspielbarkeit der ikonischen Start‑Location deutlich erhöhen.

Tanglewood war 2020 die erste Map des Spiels und zählt bis heute zu den Favoriten der Community. Die grundlegende Struktur des kleinen Einfamilienhauses bleibt erhalten, inklusive Schlafzimmern, Hobbyraum, Garage, Keller und Wohnbereichen.

Das Rework bringt jedoch modernisierte Assets, neue visuelle Akzente und zusätzliche Geisterinteraktionen, die das bekannte Layout auffrischen sollen.

Der Release folgt auf mehrere Map‑Updates der vergangenen Jahre, darunter Nell’s Diner sowie die überarbeiteten Farmhäuser Grafton und Bleasdale. Mit Tanglewood setzt Kinetic Games seine langfristige Roadmap fort, die ältere Karten auf das Niveau neuerer Inhalte heben soll.

Art Director Corey Dixon betont, dass das Team die besondere Atmosphäre der Map bewahren möchte, während es gleichzeitig die Qualität an moderne Standards anpasst.

Spieler dürfen sich zudem auf neue Interaktionen und eine Überraschung im Keller freuen, die erst zum Release enthüllt wird. Das Rework erscheint als kostenloses Update und wird später im Jahr von der Überarbeitung der Map 13 Willow Street begleitet.