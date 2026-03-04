Phasmophobia: Tanglewood erhält ein komplettes Rework als kostenloses Update

Kinetic Games veröffentlicht die überarbeitete Version von 6 Tanglewood Drive auf allen Plattformen für Phasmophobia.

Tanglewood war eine der ersten Karten, die 2020 zum Early‑Access‑Start von Phasmophobia verfügbar waren.

Die kleine Vorstadtsiedlung mit Erdgeschoss und Keller gilt seit jeher als Einsteiger‑Map, die viele Spielerinnen und Spieler in bester Erinnerung haben. Mit dem wachsenden Team und dem nahenden 1.0‑Release hat Kinetic Games die Gelegenheit genutzt, die Karte komplett zu überarbeiten.

Art Director Corey Dixon beschreibt die Überarbeitung als Balanceakt zwischen Nostalgie und Modernisierung. Die Community kenne die Map „in‑ und auswendig“, weshalb man besonders vorsichtig vorgegangen sei. Ziel sei es gewesen, die Atmosphäre zu vertiefen, die Geschichte des Hauses stärker anzudeuten und gleichzeitig die Spielmechanik zu verbessern.

Dixon deutet außerdem an, dass Spieler möglicherweise Hinweise auf die Vergangenheit des Hauses entdecken können – ein erzählerischer Ansatz, der Tanglewood subtil erweitert.

Kinetic Games hat zudem ein neues, interaktives Element im Keller angeteasert. Bisher wurde lediglich ein Foto eines Spielzeug‑Lokomotivenzugs veröffentlicht, der offenbar eine Rolle spielt. Dazu kommen neue Geisterinteraktionen und zusätzliche Innenraumdetails, die erst beim Spielen sichtbar werden.

Nach dem Tanglewood‑Update richtet das Team den Fokus auf zwei große nächste Schritte:

eine Überarbeitung der Spielercharaktere

ein komplettes Rework von 13 Willow Street

Beide Punkte sind Teil der offiziellen Phasmophobia‑Roadmap 2026 und sollen das Spiel weiter in Richtung Version 1.0 führen.