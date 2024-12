Phasmophobia: Weihnachtliches Community-Event startet in Kürze

Das Event startet am 12. Dezember um 13:00 Uhr und die Phasmophobia-Community hat die Aufgabe, gemeinsam durch vier der beliebtesten Karten zu jagen und dem übernatürlichen Treiben in weihnachtlicher Atmosphäre nachzugehen.

Durch das Abschließen zusätzlicher Ziele können Spieler:innen besondere Gegenstände erhalten, die Punkte für das allgemeine Community-Ziel geben und so spezielle Belohnungen freischalten.

„Unsere Community bedeutet uns alles“, sagt Daniel Knight, CEO und Lead Developer von Kinetic Games. „Wir haben diese In-Game-Events als Dankeschön an unsere Fans konzipiert. Wir hören auf ihr Feedback und beabsichtigen, auch in Zukunft Events in das Spiel zu integrieren.“