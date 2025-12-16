Phasmophobia: Winter-Event mit Krampus gestartet

Kinetic Games hat Phasmophobias jährliches Fest, Winter’s Jest, auf allen Plattformen gestartet. Tapfere Geisterjäger müssen sich erneut dem Zorn des Krampus stellen, und dieses Mal hat er eine neue, schaurige Herausforderung für die Jäger parat.
In dieser Weihnachtssaison hat der Krampus eine „Böse-oder-Nett-Liste“ erstellt, und die Spieler müssen die benötigten Gegenstände jagen und erhalten dafür Community -Zielpunkte und ein eigenes Geschenk.
Außerdem müssen die Spieler wieder Krampus‘ Jack-in-the-Box finden, der auf zehn Event-Karten versteckt ist, und haben dabei die Chance auf wahrhaft frostige Belohnungen.
Phasmophobias neuestes Retro-Restaurant, Nell’s Diner, gehört neben Grafton Farmhouse, Bleasdale Farmhouse und Point Hope zu den Karten, die für die Weihnachtszeit neu gestaltet wurden – aber Geisterjäger sollten wachsam sein, denn sie könnten unerwarteten Besuchern begegnen…
Live-Action-Trailer:
Außerdem gibt es jede Menge Belohnungen zu gewinnen, denn die Spieler/innen können zusammenarbeiten, um die Ziele der Community zu erreichen, aber auch an ihren persönlichen Zielen arbeiten:
- Community-Ziel 1 – Spielzeugsoldaten-Ausweis und Abzeichen-Set
- Community-Ziel 2 – Freischaltung der Trophäe „Winter’s Jest“.
Hinweis: Wenn ihr die Trophäe letztes Jahr freigeschaltet habt, wird die neue Trophäe nicht zu eurem Schrank hinzugefügt. Ihr werdet sofort damit beginnen, auf die Upgrades hinzuarbeiten.
- Persönliches Ziel 1 – Animierte Spielzeugsoldaten-ID-Karte
- Persönliches Ziel 2 – Upgrade auf die Trophäe „Winter’s Jest“. Kann 3 Mal wiederholt werden.
Geisterjäger können vom 16. Dezember bis zum 6. Januar auf allen Plattformen an Winter’s Jest in Phasmophobia teilnehmen, einschließlich PC über Steam, PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S.
Hab schon reingespielt und gleich einen der 3 neuen gehabt 😁
Im Text fehlt die Info das die devs 3 neue Geister hinzugefügt haben 👍
Obambo
Gallu
Dayan
Was genau ist das eigentlich noch nie gespielt
Horror-Game, wie Paranormal Activity. Soll extrem gut sein, aber eigentlich eher etwas, wenn man ein paar Freunde hat, mit denen man das zusammen angeht ^^
Achso danke habe eh niemanden so das ich nen Spiel aktiv mit jemand spiele … Also ist eher nichts
Es geht solo 1A ich spiele es nur Solo und hab allein Prestige 3 also 3x bis lvl 100 gespielt 👍
Geht auch solo, ist dadurch sogar immersiver 😁, ich spiels rein solo
Sieht echt gut aus, spiele das Game aber nicht, vielleicht schau ich bei Twitch ja mal rein, wenn sich jemand durchs Haus wagt. 🙂
Immer so ein Kulturschock für die Amis.
Die haben neben ihren Weihnachtsmann kleine hilfsbereite Elfen die das Spielzeug bauen.
Wir haben neben dem Nikolaus einen Dämon, der böse Kinder frisst 🤣
Das sieht echt gut aus. Schön abends spielen macht auch mehr Spaß
Nicht mein Stil von Spiel, aber allen die spielen, viel Spaß
Das Ende vom Trailer ist ja mal lustig 😀.
Krampus passt ja gut. Habe ich noch nie in einem Spiel gesehen.
NEVER! 😅 Ohne mich, aber schön dass alles seine Abnehmer findet.