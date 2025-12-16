Phasmophobia: Winter-Event mit Krampus gestartet

In Phasmophobia kehrt Krampus zur Weihnachtszeit zurück – zusammen mit ein paar gespenstischen neuen Gästen.

Kinetic Games hat Phasmophobias jährliches Fest, Winter’s Jest, auf allen Plattformen gestartet. Tapfere Geisterjäger müssen sich erneut dem Zorn des Krampus stellen, und dieses Mal hat er eine neue, schaurige Herausforderung für die Jäger parat.

In dieser Weihnachtssaison hat der Krampus eine „Böse-oder-Nett-Liste“ erstellt, und die Spieler müssen die benötigten Gegenstände jagen und erhalten dafür Community -Zielpunkte und ein eigenes Geschenk.

Außerdem müssen die Spieler wieder Krampus‘ Jack-in-the-Box finden, der auf zehn Event-Karten versteckt ist, und haben dabei die Chance auf wahrhaft frostige Belohnungen.

Phasmophobias neuestes Retro-Restaurant, Nell’s Diner, gehört neben Grafton Farmhouse, Bleasdale Farmhouse und Point Hope zu den Karten, die für die Weihnachtszeit neu gestaltet wurden – aber Geisterjäger sollten wachsam sein, denn sie könnten unerwarteten Besuchern begegnen…

Live-Action-Trailer:

Außerdem gibt es jede Menge Belohnungen zu gewinnen, denn die Spieler/innen können zusammenarbeiten, um die Ziele der Community zu erreichen, aber auch an ihren persönlichen Zielen arbeiten:

Community-Ziel 1 – Spielzeugsoldaten-Ausweis und Abzeichen-Set

Community-Ziel 2 – Freischaltung der Trophäe „Winter’s Jest“.

Hinweis: Wenn ihr die Trophäe letztes Jahr freigeschaltet habt, wird die neue Trophäe nicht zu eurem Schrank hinzugefügt. Ihr werdet sofort damit beginnen, auf die Upgrades hinzuarbeiten.

Persönliches Ziel 1 – Animierte Spielzeugsoldaten-ID-Karte

Persönliches Ziel 2 – Upgrade auf die Trophäe „Winter’s Jest“. Kann 3 Mal wiederholt werden.

Geisterjäger können vom 16. Dezember bis zum 6. Januar auf allen Plattformen an Winter’s Jest in Phasmophobia teilnehmen, einschließlich PC über Steam, PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S.