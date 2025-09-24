Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy: Neues Update bringt frische Features und Sprachen

Capcom hat ein umfangreiches Update für die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy angekündigt, das am 19. November 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Dieses kostenlose Title Update erweitert die Sammlung der beliebten Gerichtsdramen um zahlreiche neue Funktionen und macht die Klassiker noch zugänglicher für Spieler weltweit.

Mit dem Update erhalten Fans Zugriff auf einen Gallery Mode, in dem ihr Illustrationen, Artworks und Musikstücke entdecken könnt. Zusätzlich sorgt die neue Episode Selection dafür, dass ihr einzelne Kapitel gezielt anspielen könnt, während der Scene Creator kreative Möglichkeiten eröffnet, eigene Szenen zu gestalten. Der brandneue Story Mode erlaubt es, die Handlung in einem automatischen Ablauf zu erleben und sich vollständig auf die packende Geschichte zu konzentrieren.

Darüber hinaus führt die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy mit dem Update zwei weitere Sprachoptionen ein: Lateinamerikanisches Spanisch und Brasilianisches Portugiesisch. Damit wird die Spielesammlung für ein noch größeres Publikum zugänglich und bietet die Chance, die Abenteuer von Phoenix Wright auf eine neue Art zu genießen.

Ob ihr Neulinge seid oder bereits zu den Veteranen der Serie gehört, die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy präsentiert sich mit dem Update als perfekte Gelegenheit, die legendären Gerichtsverhandlungen und spannenden Fälle in modernisierter Form neu zu erleben.