Pieces Interactive: Entwickler von Alone in the Dark macht dicht

Das zur Embracer Group zugehörige und für Alone in the Dark verantwortliche Studio Pieces Interactive schließt die Pforten.

Im April erst hatte Pieces Interactive erste Mitarbeiter entlassen, nachdem die Neuauflage von Alone in the Dark nicht den erhofften Erfolg gebracht hatte. Jetzt wird das an die Embracer Group angeschlossene Studio komplett geschlossen.

Auf der offiziellen Webseite heißt es dazu: „Pieces Interactive hat seit 2007 mehr als zehn Titel auf PC, Konsole und Handy veröffentlicht, sowohl unsere eigenen Konzepte wie Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf und Kill to Collect als auch Auftragstitel wie Magicka 2 und mehrere DLCs für Magicka. Unsere Kundenliste umfasst Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media und RaceRoom Entertainment.“ „Im Jahr 2017 wurde Pieces Interactive von der Embracer Group übernommen, nachdem sie an der Erweiterung für Titan Quest, Titan Quest: Ragnarök und der dritten Erweiterung für Titan Quest, Titan Quest: Atlantis gearbeitet hatten.“ „Unsere letzte Veröffentlichung war die Neuinterpretation von Alone in the Dark.“