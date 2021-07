PileUp: Release Announcement Trailer zum 3D-Plattformer

In Pile Up koordinieren Spieler mit ihren Freunden oder verlassen sich auf ihre eigene Kreativität, um durch Pappwelten zu navigieren. Lüftet die Geheimnisse, löst die Rätsel und Quests im Team und besucht die freundlichen Bewohner von sonnenbeschienenen Inseln, Bernsteinwäldern und magischen Höhlen. Oder vielleicht lehntihr euch einfach zurück und fordert eure Freunde in actionreichen Runden Boxball, Pile of Dunk oder Tic Pile Toe heraus.

PileUp wird am 17. August für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.