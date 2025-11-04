Pillars of Eternity: Public Beta zu rundenbasiertem Modus in Kürze

In Kürze startet eine öffentliche Beta-Phase zum neuen rundenbasierten Modus des Obsidian-Rollenspiels Pillars of Eternity.

Wie Entwickler Obsidian Entertainment offiziell ankündigt, wird am 5. November auf Steam und Xbox PC eine öffentliche Beta zum neuen rundenbasierten Modus für Pillars of Eternity starten.

Im Vergleich zum rundenbasierten Modus aus Pillars of Eternity II: Deadfire dürfen sich Spieler auf einige wichtige Verbesserungen auf Feedback-Basis gefasst machen. Dazu gehören:

Ungebundene Runden: Alle Runden werden nun von der Gesamtgeschwindigkeit eines Charakters beeinflusst, wodurch der Wert der Attribute und Mechaniken von „Echtzeit mit Pause“ verbessert wird.

Intelligentere freie Aktionen: Aktionen wie das Wechseln von Waffen, das Trinken von Tränken oder das Aktivieren von Modalen sind jetzt freie Aktionen. Aus Gründen der Ausgewogenheit ist jede freie Aktion auf eine pro Zug und Typ beschränkt.

Schnelleres Tempo: Die tödliche Wirkung im Kampf wurde sowohl für Gegner als auch für Spieler deutlich erhöht, um die Kämpfe spannend und eindrucksvoll zu gestalten.

Flexibilität des Modus: Man kann beim Start eines neuen Spiels neben dem Schwierigkeitsgrad auch den rundenbasierten Modus auswählen – oder in den Spieloptionen frei zwischen Echtzeit mit Pause und rundenbasiertem Modus wechseln. Wir prüfen außerdem eine direkte HUD-Umschaltung für noch mehr Komfort.