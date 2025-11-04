Pillars of Eternity: Public Beta zu rundenbasiertem Modus in Kürze

Wie Entwickler Obsidian Entertainment offiziell ankündigt, wird am 5. November auf Steam und Xbox PC eine öffentliche Beta zum neuen rundenbasierten Modus für Pillars of Eternity starten.
Im Vergleich zum rundenbasierten Modus aus Pillars of Eternity II: Deadfire dürfen sich Spieler auf einige wichtige Verbesserungen auf Feedback-Basis gefasst machen. Dazu gehören:
- Ungebundene Runden: Alle Runden werden nun von der Gesamtgeschwindigkeit eines Charakters beeinflusst, wodurch der Wert der Attribute und Mechaniken von „Echtzeit mit Pause“ verbessert wird.
- Intelligentere freie Aktionen: Aktionen wie das Wechseln von Waffen, das Trinken von Tränken oder das Aktivieren von Modalen sind jetzt freie Aktionen. Aus Gründen der Ausgewogenheit ist jede freie Aktion auf eine pro Zug und Typ beschränkt.
- Schnelleres Tempo: Die tödliche Wirkung im Kampf wurde sowohl für Gegner als auch für Spieler deutlich erhöht, um die Kämpfe spannend und eindrucksvoll zu gestalten.
- Flexibilität des Modus: Man kann beim Start eines neuen Spiels neben dem Schwierigkeitsgrad auch den rundenbasierten Modus auswählen – oder in den Spieloptionen frei zwischen Echtzeit mit Pause und rundenbasiertem Modus wechseln. Wir prüfen außerdem eine direkte HUD-Umschaltung für noch mehr Komfort.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erscheint das Update auch für XBox (also wenn es final ist)? Finde dazu irgendwie nix
Das Spiel ist auch komplett an mir vorbeigegangen, wundert much, dass sie erst jetzt den Modus einführen für Teil 1.
Bei dem Spiel war mir irgendwie die ganze Menüführung und so zu frimelig. Da merkte man eindeutig, dass das nicht auf die Konsole ausgelegt war. Hab dann irgendwie nach ein paar wenigen Stunden die Lust verloren.
Und inzwischen gibts ja auch Baldur’s Gate 3 als Alternative. Sehe also wenig was – für mich persönlich – dafür spricht PoE nochmal eine Chance zu geben. Auch mit neuem Modus nicht.
Teil 1 oder 2 hatte ich im Game Pass gespielt. Ich denke Fans von Rollenspielen dürften hier ihre Freude haben.