Pillars of Eternity: Rundenbasierter Modus jetzt spielbar

Pillars of Eternity erhält einen rundenbasierten Modus und erweitert das klassische Rollenspiel um neue taktische Möglichkeiten.

Der rundenbasierte Modus für Pillars of Eternity ist ab sofort verfügbar und kann über Steam, den Epic Games Store, GOG sowie die Xbox PC-App genutzt werden. Das Update bringt eine neue Spielweise in das bekannte Rollenspiel von Obsidian Entertainment und erweitert das Kampfsystem deutlich.

Der neue Modus basiert auf dem aus Pillars of Eternity II: Deadfire bekannten Ansatz und ermöglicht es, Kämpfe rundenbasiert und deutlich strategischer zu erleben. Gleichzeitig bleibt das klassische Echtzeit-mit-Pause-System erhalten, sodass Spieler jederzeit zwischen beiden Varianten wechseln können.

Zusätzlich enthält das Update Verbesserungen und Anpassungen, die auf dem Feedback aus der Beta-Phase basieren. Auch die Benutzeroberfläche wurde erweitert, sodass sich nun das Hauptmenü optisch anpassen lässt, indem zwischen verschiedenen Artworks gewechselt werden kann.

Mit dieser Erweiterung erhält Pillars of Eternity eine neue taktische Tiefe und bietet sowohl Veteranen als auch neuen Spielern zusätzliche Möglichkeiten, die Abenteuer in der Eastern Reach zu erleben.