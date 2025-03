Pilo and the Holobook: Release-Termin im April verkündet

Autor:, in / Pilo and the Holobook

RedDeer.Games bereitet sich darauf vor, dir ein außergewöhnliches Abenteuer zu bieten, wenn sie nächsten Monat Mudita Games‘ Pilo and the Holobook auf PC und Konsolen bringen!

Erobern Sie eine Galaxie in Stickern, während Sie die Grenzen von XOP-642 erforschen und alles dokumentieren, was sie zu bieten hat, und schalten Sie auf dem Weg neue Fähigkeiten frei.

Pilo and the Holobook erscheint am 10. April 2025 für Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und Nintendo Switch zum Preis von $12,99 USD.