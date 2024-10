Pinball FX: Camp Bloodbrook Tisch erhältlich

Autor:, in / Pinball FX

Zen Studios bringt sein neuestes Original-Flippertisch-Paket auf den Markt: Camp Bloodbrook für Pinball M und Pinball FX. Horrorfans können dieses neue 80er-Jahre-Slasher-Themenpaket rechtzeitig zu Halloween in die Hände bekommen.

Mit Camp Bloodbrook, dem neuesten Original von Pinball M, einem Flippertisch, der selbst die furchtlosesten Spieler in Angst und Schrecken versetzt.

Reist mit Jacob Wells, dem „Wellbound“, zurück in die klassischen 80er Jahre und setzt jedes Quäntchen eurer Flipperfähigkeiten ein, um zu entkommen.

Findet heraus, ob die Geschichten, die hier am Lagerfeuer erzählt werden, reine Fiktion sind, oder ob sie die ganze Zeit mit Blut geschrieben wurden.

Pinball M’s Camp Bloodbrook Features:

Nächtliche Schnitzeljagden! Habt ihr etwas in den Wäldern gehört? Es ist wahrscheinlich nichts…

Tretet gegen unsere erfahrenen Betreuer beim Versteckspiel an. Der Wettbewerb hier ist tödlich ernst

Schon Heimweh? Wir hoffen, dass euer Flipper-Ziel stimmt – sonst kommt ihr nie wieder weg…

Fahrt mit dem Kanu auf unseren schönen See hinaus, aber hütet euch vor dem aufgewühlten Wasser

Nehmt an einem 2-stufigen Zauberer-Modus teil, in dem das Böse nie lange schläft

Pinball M, die Horror-Variante von Pinball FX von Zen Studios, bringt Angst und Schrecken auf den Flippertisch, einschließlich der Zusammenarbeit mit den kultigsten Eigenschaften und Charakteren des Genres, einschließlich Dead by Daylight, Duke Nukem, Chucky, The Texas Chainsaw Massacre, System Shock und The Thing.

Beweist euer Können auf den fiesesten, düstersten und gruseligsten Tischen, die je zum Leben erweckt wurden. Zu den Features von Pinball M gehören die ultimative Flipper-Simulation von Zen Studios, spannende Wettkämpfe, eine Bibliothek mit brandneuen DLCs und originelle Inhaltspakete, die das Grauen am Leben erhalten.