Pinball FX: Next-Gen-Flipper enthält Battle Royale Modus

Die Flipperexperten von Zen Studios arbeiten derzeit an einer Überarbeitung ihrer Plattform Pinball FX, die schon seit der Ära der Xbox 360 zahlreiche Flippertische auf die Konsolen brachte.

Im neuen Entwickler-Video gab man jetzt die Plattformen für Pinball FX bekannt.

Demnach wird die neue Version der Plattform in diesem Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch sowie auf PC über den Epic Game Store erscheinen.

Zu den Neuerungen von Pinball FX zählt Pinball Royale, ein actiongeladener Multiplayer Modus im Stil eins Battle Royales.

Neben visuellen Verbesserungen werden die Modi für Karriere und Herausforderungen sowie das Clansystem erneuert. Ligen, Turniere und kompetitives Spielen werden ebenfalls angepasst. Saisonale Inhalte und Events sind auch geplant.

An Tischen wird es schließlich auch nicht mangeln. Zu den bereits bestehenden Originaltischen werden neue IPs veröffentlicht, die man noch enthüllen wird.

Our brand new pinball platform, Pinball FX, will be available on Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, and Epic Game Store! Pinball Royale, Career Mode & new IPs await!#PinballFX pic.twitter.com/2iQNSgU53P

— Pinball FX (@PinballFX) March 24, 2021