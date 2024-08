Pinball FX: The Princess Bride und Goat Simulator Tische verfügbar

Autor:, in / Pinball FX

Neue thematische Tische zu The Princess Bride und Goat Simulator sind jetzt in Pinball FX verfügbar.

Zen Studios, Entwickler und Publisher digitaler Flipper-Videospiele, heißt das Königreich von Florian und die chaotische Sandbox von Coffee Stain North mit der Veröffentlichung von Flippertischen im Stil von The Princess Bride und Goat Simulator in Pinball FX willkommen.

Gentlemen und sanfte Ziegen können die beiden neuen DLC-Packs für Pinball FX ab sofort auf PC und Konsolen erwerben.

Pinball FX bietet Fans das ultimative Flipper-Erlebnis für zu Hause mit einzigartigen Gameplay-Modifikatoren und Anpassungsoptionen. Genießt die originalgetreuen Nachbildungen der berühmtesten Flipper aller Zeiten, habt Spaß mit Zens Originalkreationen oder erlebt die kultigsten Momente aus beliebten Filmen, Fernseh- und Videospielen noch einmal.

Pinball FX’s The Princess Bride Pinball Features

Klettert auf die Klippen des Wahnsinns und liefert euch ein Duell mit Inigo Montoya

Gebt Vizzini im Modus „Kampf des Verstandes“ die richtige Antwort und seht zu, wie eure Punktzahl steigt

Befreit Westley aus der Maschine, indem ihr auf die beleuchteten Bahnen schießt

Beweist euer Können, indem ihr die Super-Mega-Multi-Monster-Skillshots absolviert

Stürmt das Schloss im Wizard-Modus und lasst die wahre Liebe siegen

Dies ist nicht Ihr einfacher, durchschnittlicher, alltäglicher, gewöhnlicher, langweiliger Flippertisch. Basierend auf dem klassischen 1987 Fantasy-Komödie Film, The Princess Bride Pinball nimmt Pinball FX Spieler in eine Welt von Verrat, Gefahr, Rache … und ein bisschen küssen. Der Tisch zeigt ikonische Charaktere wie Inigo Montoya und adaptiert unvergessliche Szenen aus dem Film in Spitzen-Flipper-Herausforderungen.

Pinball FX’s Goat Simulator Pinball Features

Führt Pilgor zum Großen Roten Knopf und startet eine nukleare Apokalypse

Überwindet eine Alien-Invasion, indem ihr kleine UFOs trefft.

Nehmt an Farmer’s Got Talent teil und beeindruckt alle Juroren mit spektakulären Schüssen

Nehmt den Traktor des Farmers und schießt ihn über die Minispielfeld-Sprungschanze

Kämpft gegen den bösen Farmer, um seiner Simulation im Wizard Mode zu entkommen!

Macht euch bereit für das wildeste Spiel, das von der Absurdität des Goat Simulator 3 von Entwickler Coffee Stain North inspiriert wurde! Ob ihr mit dem Kopf gegen Bumper stößt oder euch

durch Loopings katapultiert, jede Bewegung, die ihr in Goat Simulator Pinball macht, hinterlässt eine Spur des Chaos.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung von The Princess Bride Pinball und Goat Simulator Pinball hat Zen Studios ein großes Update für Pinball FX veröffentlicht, das verschiedene Verbesserungen und Funktionen für alle Plattformen bietet.

Zum Start ist die PC-Version von Pinball FX kompatibel mit Steam Deck! Pinball FX auf Nintendo Switch hat ein visuelles und leistungsfähiges Update erhalten; Fehlerbehebungen und Updates für mehrere Flippertische wurden für alle Versionen des Spiels vorgenommen. Außerdem gibt es neue Questlines für die PC-, PlayStation- und Xbox-Versionen des Spiels. Die vollständigen Patch Notes findet ihr hier.