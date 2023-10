Pinball M: Duke Nukem-Tisch angekündigt

Autor:, in / Pinball M

Ende August kündigte Zen Studios Pinball M an, eine brandneue digitale Flipper-Plattform, die speziell für Horrorfans entwickelt wurde.

Pinball M wird die Spieler bald auf PlayStation, Xbox, Steam, Epic Games Store und Nintendo Switch in eine Welt des Schreckens entführen, in der jede Bewegung des Flippers zum Sieg oder zur Katastrophe führen kann.

Zum Launch wird Pinball M fünf gruselige Tische enthalten, darunter Chucky’s Killer Pinball, Dead by Daylight Pinball sowie der hauseigene Wrath of the Elder Gods Director’s Cut.

Mit Duke Nukem: Big Shot Pinball wurde jetzt ein weiterer Tisch angekündigt, den der Entwickler in einem neuen Trailer auch gleich zeigt.