Pinball M: Kultige Flipptertische aus dem Bethesda-Universum

Bethesdas Kultwelten erwachen in drei actiongeladenen Pinball‑Tischen in Pinball M und FX zum Leben.

In den neuen Pinball‑Tischen, die von ikonischen Bethesda‑Franchises inspiriert sind, kämpfen Spieler ums Überleben in einer atemberaubenden, aber feindlichen Umgebung. Jeder Tisch setzt eigene Akzente und verbindet klassische Flippermechanik mit markanten Elementen der jeweiligen Spielwelt, wodurch jede Partie eine neue Herausforderung darstellt.

Am Tisch Fallout Pinball erkunden Spieler das Geheimnis der Ödnis in einer postatomaren Welt. Fraktionen warten auf Unterstützung, Vaults werden überfallen und Wackelpuppen gesammelt, während der Tisch das Gefühl eines Streifzugs durch die Ruinen des Ödlands einfängt.

Die Mischung aus Risiko und Belohnung spiegelt die Atmosphäre der Serie wider und sorgt für stetige Spannung.

Im DOOM Pinball‑Tisch kämpfen sich Spieler hingegen durch die Forschungsanlage der UAC und stellen sich Horden von Dämonen. Jeder Treffer bringt euch dem Ziel näher, zum Dämonentöter aufzusteigen. Die aggressive Dynamik des Tisches fängt die Intensität der Vorlage ein und verwandelt jede Runde in einen rasanten Überlebenskampf.

Der Tisch The Elder Scrolls V: Skyrim Pinball fordert dazu auf, Waffen herzustellen, Magie zu nutzen, Rüstungen anzulegen, Waren zu handeln, Materialien abzubauen, Trainer zu finden und Neben‑Quests zu erledigen, bevor Alduin besiegt wird.

Die Reise zum Drachenblut entfaltet sich in einer dichten Fantasy‑Atmosphäre, die den Geist des Abenteuers transportiert.

Ranglisten, Punktzahlverfolgung und soziale Funktionen erweitern das Erlebnis und bieten zusätzliche Motivation für weitere Runs. Der Kauf berechtigt außerdem zur Nutzung der Inhalte sowohl in Pinball M als auch in Pinball FX, wodurch der Zugriff flexibel bleibt.