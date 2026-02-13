Pinball M: Kultige Flipptertische aus dem Bethesda-Universum

In den neuen Pinball‑Tischen, die von ikonischen Bethesda‑Franchises inspiriert sind, kämpfen Spieler ums Überleben in einer atemberaubenden, aber feindlichen Umgebung. Jeder Tisch setzt eigene Akzente und verbindet klassische Flippermechanik mit markanten Elementen der jeweiligen Spielwelt, wodurch jede Partie eine neue Herausforderung darstellt.
Am Tisch Fallout Pinball erkunden Spieler das Geheimnis der Ödnis in einer postatomaren Welt. Fraktionen warten auf Unterstützung, Vaults werden überfallen und Wackelpuppen gesammelt, während der Tisch das Gefühl eines Streifzugs durch die Ruinen des Ödlands einfängt.
Die Mischung aus Risiko und Belohnung spiegelt die Atmosphäre der Serie wider und sorgt für stetige Spannung.
Im DOOM Pinball‑Tisch kämpfen sich Spieler hingegen durch die Forschungsanlage der UAC und stellen sich Horden von Dämonen. Jeder Treffer bringt euch dem Ziel näher, zum Dämonentöter aufzusteigen. Die aggressive Dynamik des Tisches fängt die Intensität der Vorlage ein und verwandelt jede Runde in einen rasanten Überlebenskampf.
Der Tisch The Elder Scrolls V: Skyrim Pinball fordert dazu auf, Waffen herzustellen, Magie zu nutzen, Rüstungen anzulegen, Waren zu handeln, Materialien abzubauen, Trainer zu finden und Neben‑Quests zu erledigen, bevor Alduin besiegt wird.
Die Reise zum Drachenblut entfaltet sich in einer dichten Fantasy‑Atmosphäre, die den Geist des Abenteuers transportiert.
Ranglisten, Punktzahlverfolgung und soziale Funktionen erweitern das Erlebnis und bieten zusätzliche Motivation für weitere Runs. Der Kauf berechtigt außerdem zur Nutzung der Inhalte sowohl in Pinball M als auch in Pinball FX, wodurch der Zugriff flexibel bleibt.
Ich feier sowas ja total, aber lang ists her pinball zu spielen.
Joa ….. keine Ahnung was ich dazu sagen soll
Spiele zur Zeit nur die Billig Pinballs wie Dragon Pinball und Halloween Pinball. Zen unterstütze ich nicht mehr.
„Danke DrFreaK666, dass du uns per Kontaktformular informiert hast“.
Gern geschehen
Ich bin auch enttäuscht, das ich meine Tables von FX3 nicht importieren konnte. Und ich hatte alle. Andererseits hat Zen auch Arbeit in Pinball FX gesteckt. Es sieht besser aus und die Physik ist auch besser. Klar hätte man den Umsteigern einen Rabatt geben können. Wurde auch versprochen. Wie dem auch ist. Immerhin gibt es regelmäßig Rabattaktionen. Und als ein Pinball Enthusiast schlag ich doch mal gerne zu. Und nicht zu vergessen. 50 cent oder 1 € pro spiel. Wenn man so wie ich in den Arcades in den 80gern aufgewachsen ist, dann weiß man das schon zu wertschätzen.
Ich hab länger kein Pinball FX mehr gezockt, wird also wieder mal Zeit für ein paar Runden. Das Abo-Modell wurde ja zum Glück abgeschafft, soweit ich weiß.