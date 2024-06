Pinball M: Texas Chainsaw Massacre Tisch erhältlich

Autor:, in / Pinball M

Setzt die Maske auf und dreht die Kettensäge um – Leatherface kehrt zurück, um in Flipperform mit Texas Chainsaw Massacre Pinball zu metzeln, das jetzt auf Pinball M für 5,49 Euro erhältlich ist!

Richtet eure Schüsse und setzt all euer Können ein, um eure Opfer in einem der brutalsten Flippertische aller Zeiten auszuschalten.

Schlüpft in die Rolle von Leatherface und terrorisiert Neuankömmlinge, die es wagen, in eure Stadt zu kommen. Nach den erschütternden Ereignissen des Kinohits von 2022 könnt ihr die Kettensäge anwerfen und im Bus ein Blutbad anrichten oder euch an ahnungslose Opfer heranschleichen, indem ihr auf die richtigen Ziele schießt. Verstümmelt und massakriert alle Überlebenden und erreicht den Wizard-Modus – lasst niemanden entkommen!