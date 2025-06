PIONER: Gameplay-Trailer feiert Steam-Demo

Autor:, in / PIONER

PIONER bietet spielbare Demo zum Steam Next Fest! Spieler können erstmals den heiß erwarteten postapokalyptischen MMO-Shooter ausprobieren.

GFA Games hat angekündigt, dass PIONER, der langerwartete postapokalyptische MMO-Shooter, während des Steam Next Fests vom 9. bis 16. Juni eine spielbare Multiplayer-Demo erhält. Dies ist die erste Möglichkeit für Spieler, die düstere und unvorhersehbare Welt von Tartarus Island selbst zu erkunden.

Die Demo bietet Zugang zum gesamten Prolog des Spiels, zum zentralen Spieler-Hub, Wanderer Pass, und zu fünf einzigartigen Quests. Die Spieler können auch Multiplayer-Aktivitäten erleben, darunter einen kooperativer Raid.

Die Steam Next Fest-Demo stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Launch von PIONER später in diesem Jahr dar. Vor kurzem hat GFA Games zudem Pläne für eine größere Open Beta in diesem Sommer veröffentlicht.

PIONER soll 2025 auf PC erscheinen, ein Konsolen-Launch ist in der Zukunft geplant.