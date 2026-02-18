PIONER: MMO-Shooter führt Abo‑Modell ein

GFA Games erweitert seinen Survival‑Shooter PIONER auf dem PC um ein optionales Abo, das Spielern Premium‑Vorteile.

GFA Games hat für seinen MMO‑Shooter PIONER ein neues, optionales Abonnement vorgestellt, das Spielern auf Tartarus spürbare Vorteile verschafft. Das sogenannte Standard Abo ist kein Pflichtkauf, soll aber den Alltag im Ödland deutlich komfortabler machen.

Abonnenten erhalten regelmäßig Premium‑Währung, die direkt zu Beginn jeder Laufzeit gutgeschrieben wird. Dazu kommen zwei mobile Werkzeuge, die sich als besonders nützlich erweisen dürften: ein mobiles Stash, das sich überall in der Spielwelt platzieren lässt und sogar von anderen Spielern auf dem Server genutzt werden kann, sowie eine mobile Reparaturstation, mit der sich Ausrüstung jederzeit im Feld instand setzen lässt.

Beide Funktionen arbeiten mit einem Cooldown und melden sich automatisch, sobald sie wieder einsatzbereit sind.

Ein weiterer Vorteil ist der unbegrenzte Stauraum im eigenen Stash, der während der aktiven Abo‑Zeit sämtliche Platzprobleme eliminiert. Dazu gibt es ein exklusives kosmetisches Item, das Abonnenten optisch hervorhebt und sich ins Rollenspiel‑Setting einfügt.

Das Modell funktioniert unkompliziert: Man abonniert, spielt, und kann die Laufzeit jederzeit verlängern. Nicht genutzte Tage gehen dabei nicht verloren, sondern werden automatisch angerechnet. Der Abo‑Status ist direkt im Hauptmenü sichtbar, und eine Verlängerung ist mit wenigen Klicks erledigt.

GFA Games kündigt außerdem an, dass eine erweiterte Abo‑Stufe bereits in Arbeit ist. Welche zusätzlichen Features es bieten wird, bleibt vorerst offen – klar ist jedoch, dass Pioner sein Service‑Modell weiter ausbauen möchte.