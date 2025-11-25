PIONER: Postapokalyptischer MMO-Shooter ab Dezember im Early Access

Postapokalyptischer MMO-Shooter PIONER erscheint am 16. Dezember 2025 zuerst für PC im Early Access.

GFA Games hat bekannt gegeben, dass ihr langerwarteter MMO-Shooter PIONER am 16. Dezember im Steam Early Access erscheint.

Die Entscheidung, das Release-Datum bekanntzugeben, fiel mit dem Meilenstein von 500.000 Spielern, die den Titel ihrer Wunschliste hinzugefügt hatten, zusammen.

Die Entwickler möchten ihrer wachsenden Community für die durchgehende Unterstützung während der Entwicklung danken.

Zum Launch können die Spieler zwischen einer Standard- und einer Deluxe-Edition wählen.

Die Deluxe-Edition enthält neben dem Hauptspiel auch noch folgende Ingame-Gegenstände:

Unique Skin: “Renegade” – ein einzigartiges Ausrüstungsdesign

– ein einzigartiges Ausrüstungsdesign Weapon Skin with VFX – ein einzigartiger Waffenskin für die AR-Plattform, inklusive AR-12, AR-16 und AR-16 Ifrit

– ein einzigartiger Waffenskin für die AR-Plattform, inklusive AR-12, AR-16 und AR-16 Ifrit Exclusive Founder Title – ein Statussymbol für soziale Interaktionen

– ein Statussymbol für soziale Interaktionen Premium Currency – 500 Efritanium Crystals

– 500 Efritanium Crystals Weapon Accessory: “Creepy Charm” – kosmetischer Gegenstand für eine Waffe

– kosmetischer Gegenstand für eine Waffe Gadget: “Katana” Watch – inspiriert vom ikonischen japanischen 80er-Jahre Uhrendesign; ein retrofuturistischer Stil, der in die Welt von PIONER passt

PIONER nimmt die Spieler mit auf eine riesige, atmosphärische postapokalyptische Insel, auf der Überreste der Sowjetzeit eine unglaubliche alternative Realität erschaffen. Das Spiel legt mehr Wert auf Realismus als auf traditionelle Mechaniken und bietet eine offene Welt von über 50 km², die voller versteckter Dungeons, Story-Quests und Fraktionsmissionen ist, die Allianzen und Belohnungen beeinflussen.

Als sozial orientiertes MMO kombiniert PIONER storybasierte Erkundung mit intensivem PvE- und PvP-Gameplay. Die Spieler gestalten die Welt durch ihre Handlungen.

Hauptfeatures:

Immersive dunkle Open World – Erkundet eine alternative Realität inspiriert von der Sowjetzeit, voller atmosphärischer Landschaften, einzigartiger Architektur und spanneden Geschichten.

– Erkundet eine alternative Realität inspiriert von der Sowjetzeit, voller atmosphärischer Landschaften, einzigartiger Architektur und spanneden Geschichten. Reichhaltige, Sci-fi-inspirierte Lore – Taucht in eine Geschichte ein, die von klassicher Science Fiction inspiriert ist, mit komplexen Charakteren, mächtigen Artefakten und geheimnisvollen Anomalien, die die Geschichte beeinflussen.

– Taucht in eine Geschichte ein, die von klassicher Science Fiction inspiriert ist, mit komplexen Charakteren, mächtigen Artefakten und geheimnisvollen Anomalien, die die Geschichte beeinflussen. Story-Kampagne – Erlebt eine Story-Kampagne voller Lore und spannenden Quests.

– Erlebt eine Story-Kampagne voller Lore und spannenden Quests. Intensive PvP-Modi – Besiegt eure Rivalen auf dem Weg zur Spitze.

– Besiegt eure Rivalen auf dem Weg zur Spitze. Einzigartiges Fortschrittssystem – Steigert euren Einfluss, indem ihr Quests abschließt, Monster besiegt und erkundet. Durch mehr Einfluss verkaufen euch Händler bessere Gegenstände, ihr könnt Drops mit besserer Qualität erhalten und eure nicht-Kampf-Fähigkeiten steigern.

– Steigert euren Einfluss, indem ihr Quests abschließt, Monster besiegt und erkundet. Durch mehr Einfluss verkaufen euch Händler bessere Gegenstände, ihr könnt Drops mit besserer Qualität erhalten und eure nicht-Kampf-Fähigkeiten steigern. Verschiedene Aktivitäten – Probiert eine Reihe an Aktivitäten aus, darunter PvE-Missionen, PvP-Arenas, Events, storybasierte Orte und spaßige Minispiele wie Angeln und Carnage, ein taktisches Karten-Minispiel mit sammelbaren Decks, Belohnungen und Ranked-Matches.

– Probiert eine Reihe an Aktivitäten aus, darunter PvE-Missionen, PvP-Arenas, Events, storybasierte Orte und spaßige Minispiele wie Angeln und Carnage, ein taktisches Karten-Minispiel mit sammelbaren Decks, Belohnungen und Ranked-Matches. Fraktionen mit einziartigen Persönlichkeiten – Schließt euch charismatischen Fraktionen an, wobei jede eigene Charaktere, Ansichten und Belohnungen bietet.

– Schließt euch charismatischen Fraktionen an, wobei jede eigene Charaktere, Ansichten und Belohnungen bietet. Vielfältige Waffen-Anpassung – Passt Waffen mit einer Reihe an einzigartigen Modulen und Designs an, die so noch nie zuvor in MMO-Spielen zu sehen waren.

– Passt Waffen mit einer Reihe an einzigartigen Modulen und Designs an, die so noch nie zuvor in MMO-Spielen zu sehen waren. Realistische Survival-Mechaniken – Erhaltet die Kraft eures Charakters indem ihr Hunger, Müdigkeit und Ressourcen im Auge behaltet, wodurch dem Survival eine strategische Ebene hinzugefügt wird.

– Erhaltet die Kraft eures Charakters indem ihr Hunger, Müdigkeit und Ressourcen im Auge behaltet, wodurch dem Survival eine strategische Ebene hinzugefügt wird. Tiefgehendes Crafting-System – Nutzt Artefakte, Anomalie-Ernegier und gesammelte Materialien, um mächtige Waffen und Ausrüstung an Werkbänken herzustellen.

Ein neuer Trailer ist hier zu sehen: