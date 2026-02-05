PIONER: Postapokalyptischer MMO-Shooter erhält erstes großes PC-Update

PIONER, der postapokalyptische MMO-Shooter von GFA Games, macht weiter: Nach dem Early-Access-Launch auf Steam am 16. Dezember und einem erfolgreichen Neujahrsevent erhält das Spiel das erste große Update, „Depths of Tartarus“.
Das Update ist jetzt kostenlos für alle PIONER-Spieler erhältlich und führt neue Story-Inhalte, frische Gefahren, eine PvP-Map und einen neuen Multiplayer-Raid ein.
Im Update enthalten:
- Neuer Raid: Crab Island – Eine Multiplayer-Aktivität, bei der sich Spieler Piraten, Mutantenkrabben und neuen Bossen stellen.
- Neue PvP-Map: Dawn, erhältlich im sechs-gegen-sechs-Modus „Brawl”.
- Neues Weltevent „Power of Earth” und geheimes Weltevent „A Gift from Heaven” bieten Spielern die Möglichkeit, wertvolle Belohnungen zu verdienen, darunter die M60, M60 Hybrid und P90-Waffen.
- Besondere Rezepte für Resource-Downgrading sind bei bestimmten Händlern verfügbar.
- Bug Fixes und QoL-Verbesserungen.
Zur Feier des Updates ist PIONER bis zum 16. Februar 2026 mit 20 %-Rabatt verfügbar.
Zusätzlich haben die Entwickler einige Statistiken mit der Community geteilt:
Das Release-Datum für die Konsolenversion wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das würde ich auch gerne auf Konsole spielen 😅
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, erinnert an Stalker mit PVE und PVP.
Also dieser 6v6 Brawl Modus schein so ne Art 3 Punkte Eroberungsmodi zu sein, das ganze Gameplay schaut eher träge, Langweilig und hackelig aus, ich warte da eher noch auf den Stalker 2 Multiplayer